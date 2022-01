Laboratório de Línguas da UEL oferta cursos intensivos de francês e alemão

O Laboratório de Línguas da UEL (Universidade Estadual de Londrina), ligado ao CCH (Centro de Letras e Ciências Humanas), prorrogou as inscrições para os cursos intensivos de francês e alemão. As vagas são para quatro turmas do nível iniciante, com 20 alunos cada, e são destinadas para as comunidades interna e externa. Os interessados podem se inscrever a partir desta sexta-feira (14), no site do LabLínguas.

As aulas serão ministradas no formato remoto, de 31 de janeiro a 25 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, totalizando 60 horas de carga horária.

O curso de francês contará com duas turmas, uma no período vespertino, com aulas das 14h às 17h, e outra no noturno, das 18h às 21h. Para o curso de alemão também serão ofertadas duas turmas, sendo uma no período matutino, das 8h às 11h, e outra no período noturno, das 18h às 21h.





A taxa de inscrição é de R$ 300,00 para a comunidade interna e de R$ 390,00 para a comunidade externa. O único requisito é ter 16 anos completos no ato da matrícula.





As inscrições seguem até 24 de janeiro.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail [email protected], whatsapp (43) 3371-4296 ou na página do LABLínguas.