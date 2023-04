Letramento Digital: dois mil alunos de Londrina terão aulas de tecnologia

Na manhã desta terça-feira (11), 80 alunos da rede municipal de Londrina iniciaram as aulas práticas do projeto Letramento Digital.





A aula inaugural aconteceu na Escola Municipal Maestro Roberto Pereira Panico, no Jardim São Vicente Palotti (zona leste).

A previsão é que dois mil estudantes da rede municipal passem pelas aulas do Letramento Digital, cujo objetivo é promover ações que ajudem a desenvolver habilidades digitais e a inclusão social por meio da Educação Tecnológica.





A ideia é que as atividades despertem nas crianças o interesse por carreiras ligadas às TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) e à docência.



Essa é a segunda etapa do projeto que teve início em 2022. Foram realizadas atividades formativas com os professores e profissionais interessados em se tornar multiplicadores de conhecimento. Agora, é a vez desses multiplicadores aplicarem os conhecimento obtidos com as crianças.





“A gente teve a formação dos multiplicadores, que fizeram o curso e, assim como depoimento da professora, que não conhecia nada da área e foi alfabetizada digitalmente, agora será ensinado para os alunos. E essa é a dinâmica que faremos para chegarmos a mais pessoas", disse a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes.



O aluno do 5º ano da escola Roberto Pereira Panico, Breno Fernandes Claudino, é um dos participantes do projeto. Ele contou que gosta de aprender sobre tecnologia e inovação e que está animado para as aulas do contraturno escolar, que para ele serão realizadas no período matutino.





“Meu sonho é ser arquiteto e com certeza as aulas vão ser legais”, resumiu. O estudante do 4º da mesma escola, Guilherme Borssoi, também está animado. “Eu gosto muito de tecnologia. Eu tenho dois sonhos: um é ser programador de jogos e o outro é arquiteto."





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: