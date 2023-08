Londrina promove semana educacional dedicada a alunos superdotados

Algumas crianças apresentam um comportamento que chama a atenção dos adultos: vocabulário excepcional e verbalmente fluente, resistência à rotina e repetição, excelente senso de humor, aprendizado fácil e rápido são algumas delas.





A SME (Secretaria Municipal de Educação) já reconhece essas crianças e, em parceria com o Grupo de Apoio de Altas Habilidades/Superdotação, promoveu a 1ª Semana Municipal das Pessoas com Altas Habilidades e Superdotação. Composto por atividades como rodas de conversa, painéis e encontros, o evento propôs o tema “Por que Identificar?”

Realizada de 8 a 15 de agosto, a iniciativa conta com participações como a da psicóloga e doutora em Educação Cristiana Delou e da Secretária Municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, roda de conversa para pais com o superdotado, pai e professor André Coneglian, painel com especialistas e um Encontro de Superdotados de todas as faixas etárias, no Colégio Estadual Vicente Rijo.





INICIATIVA INÉDITA NO PR



Sancionada em março deste ano, a lei municipal no 13.559 faz de Londrina a primeira cidade do Paraná a contar com uma legislação que institui a Semana Municipal das Pessoas com Altas Habilidades e Superdotação.





A Secretaria Municipal de Educação oferece atendimento educacional especializado para os alunos com altas habilidades/superdotação (AH/SD) matriculados na Rede.





