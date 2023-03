Ministério da Educação adia inscrições do Enem para junho

O MEC (Ministério da Educação) estipulou novo prazo para as inscrições no Enem Regular 2023 (Exame Nacional do Ensino Médio).



Segundo a Portaria nº 116, publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (15), as inscrições deverão ser feitas entre os dias 5 e 16 de junho.





A data das provas, tanto para a versão impressa quanto para a digital, foi mantida nos dias 5 e 12 de novembro deste ano. O gabarito será divulgado em 24 de novembro e os resultados, em 16 de janeiro de 2024.

Publicidade





De acordo com o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), foram mantidas as datas do Enem voltado para PPL (pessoas privadas de liberdade), bem como para a reaplicação do Enem Regular, conforme previsto pela Portaria 575 de dezembro de 2022.





Assim sendo, as inscrições serão de 9 a 27 de outubro e a aplicação, nos dias 12 e 13 de dezembro. O gabarito do Enem 2023 para PPL (e para reaplicação do Enem Regular) será divulgado no dia 27 de dezembro e os resultados, em 16 de janeiro de 2024.