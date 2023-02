UEM espera até 13,5 mil candidatos para o vestibular neste domingo

A CVU/UEM (Comissão Central do Vestibular Unificado da Universidade Estadual de Maringá) recebeu 13.455 inscrições para o vestibular 2022. Dessas, 81% (10.868 inscrições) são de moradores de cidades do Paraná. Candidatos de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina e outros estados brasileiros também são esperados para a prova que ocorrerá neste domingo (12), às 14h.





A prova será promovida em 11 municípios paranaenses: Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cidade Gaúcha, Cianorte, Curitiba, Goioerê, Ivaiporã, Maringá, Paranavaí e Umuarama. O local de prova de cada candidato poderá ser consultado tanto na página da CVU quanto no app Vestibular UEM.

A recomendação é que o inscrito confirme o endereço da prova com antecedência e compareça no local, no mínimo, 1 hora antes do início. Os portões serão abertos às 13h20 e fechados às 13h50, seguindo horário oficial de Brasília. Não será permitida a entrada de quem chegar fora do horário determinado. Somente será autorizada a entrada em sala mediante apresentação de um documento de identificação original com foto e em bom estado de conservação.