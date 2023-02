Unioeste abre concurso para contratar dez profissionais de nível superior e técnico

A Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) abre no dia 15 de fevereiro o período de inscrições ao PSS1-2023 (Primeiro Processo Seletivo Simplificado de 2023) para contratação de Agente Universitário, por prazo determinado, na HUOP (Unioeste e Hospital Universitário do Oeste do Paraná).





São dez vagas para contratação e formação de Cadastro Reserva. O candidato inscrito para a função, pode ser convocado futuramente nos termos informados no edital, conforme a necessidade da Unioeste-HUOP. O horário de trabalho ocorre de acordo com as necessidades do órgão requisitante da vaga, podendo ser no período matutino e/ou vespertino e/ou noturno e/ou em regime de escala, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

As vagas ofertadas são para assistente social, bioquímico, engenheiro de segurança do trabalho, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta e nutricionista (nível superior), e técnico em laboratório, técnico em segurança do trabalho e técnico em enfermagem (nível médio). Os salários variam de R$ 3.628,63 a R$ 6.685,88 para 40 horas semanais.