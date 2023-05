Reitoria da UEL reconhece greve de professores, mas serviços essenciais serão mantidos

Estão mantidas as atividades essenciais desenvolvidas no HU (Hospital Universitário), Hemocentro Regional de Londrina, HV (Hospital Veterinário), COU (Clínica Odontológica), Farmácia Universitária, EAAJ (Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos), entre outras órgãos da UEL, garantindo a continuidade dos serviços prestados à comunidade acadêmica e à sociedade como um todo.





Para atender às demandas da comunidade interna, RU (Restaurante Universitário), Moradia Estudantil e atividades junto às pró-reitorias acadêmicas e administrativas também estão mantidas.

“A administração da UEL reafirma seu respeito aos professores, reconhecendo a importância do seu papel fundamental no processo educacional e no desenvolvimento acadêmico da instituição. Compreende ainda que a greve é um instrumento legítimo de reivindicação, sendo reflexo da preocupação desses profissionais em melhorar as condições de trabalho e de tornar o ambiente acadêmico cada vez mais justo e qualificado”, diz trecho da manifestação oficial.