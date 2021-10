Alunos do 5º ano retornam às aulas 100% presenciais na Rede Municipal de Londrina

Desde segunda-feira (4), os alunos de 5º ano das escolas municipais de Londrina estão retornando às aulas presenciais. Em Londrina, os pais e responsáveis pelos estudantes da rede pública municipal podem optar por enviar os alunos para o ensino 100% presencial ou mantê-los no sistema híbrido, que inclui aulas remotas, transmitidas de forma on-line. A escolha é facultativa e cabe aos responsáveis a decisão.

Segundo a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, todos os cuidados sanitários estão sendo tomados para garantir a segurança e a saúde das crianças. Um deles, foi o estudo de layout das salas de aula das crianças, onde os arquitetos e engenheiros do Município de Londrina analisaram os espaços físicos para garantir o distanciamento de, pelo menos, um metro entre uma carteira e outra. Dessa maneira, foi possível manter 30 alunos, por sala de aula, respeitando o distanciamento social.

Para saber sobre a intenção de retomada presencial, as diretorias escolares entraram em contato com os familiares das crianças e, de acordo com o levantamento realizado, no início de agosto, apenas 13% das famílias informaram que não retornariam com o estudo 100% presencial. Agora, esse percentual diminuiu para 10%.





“Começamos o retorno presencial com os alunos do 5º ano, com o distanciamento em todas as salas de aulas, e tivemos uma excelente adesão. Desde o início de agosto, com o retorno presencial, mais de 90% das famílias estão trazendo seus alunos e está tudo bem tranquilo. Para isso, todas as famílias foram consultadas para saber se os filhos vão retomar o presencial ou se vão continuar o ano letivo on-line”, explicou a secretária de Educação.

Segundo o cronograma da Secretaria Municipal de Educação, retornaram presencialmente na segunda-feira (4) os estudantes de 5º ano, sendo que na sequência, devem voltar de forma presencial, a partir do dia 18 de outubro, os alunos dos 3º e 4º anos. Uma semana depois, no dia 25 de outubro, o ensino presencial será aberto para todas as crianças do ensino fundamental.





Em todos os casos, os pais decidirão sobre a retomada presencial ou pela continuidade do ensino remoto. “Os pais podem optar por deixar a criança vir para a sala de aula ou por continuar assistindo a aula pelo computador, porque, em Londrina, nós montamos uma grande estrutura para a transmissão on-line das aulas”, pontuou o prefeito Marcelo Belinati ao comentar a retomada presencial.