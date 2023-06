Alunos do Colégio Interativa participam da Milset Brasil 2023 com 11 projetos

Alunos do Colégio Interativa, participarão da Milset Brasil 2023, em Fortaleza, na próxima semana. A Milset Brasil 2023 será 100% presencial no período de 05 a 09 de Junho de 2023 no Hotel Oasis Atlântico em Fortaleza, é organizada anualmente pela Associação Movimento Pela Ciência e Aprendizagem do Brasil, é um evento de abrangência internacional que, nesta edição, conta com a participação de 6 países: Brasil, Peru, México, Chile, Colômbia e Paraguai, totalizando cerca de 195 projetos. Todas as regiões do Brasil estão representadas na Milset 2023, e muita ciência será compartilhada nos próximos dias.





Do Colégio Interativa, temos 11 projetos que embarcam rumo à Fortaleza neste fim de semana, acompanhados do professor Jonas, da professora Elda, e da Mantenedora Jane Orsi, que tem firmado a participação em Feiras no Brasil (Febrace e Mostratec) e no mundo, onde participou no último mês de maio da Regeneron Isef, que aconteceu em Dallas, potencializando ainda mais a Iniciação Científica praticada no Colégio.

Publicidade

Publicidade





Abaixo, os alunos do Colégio Interativa, seus projetos e os orientadores finalistas, da Milset Brasil 2023:





Projeto: Reutilização de bitucas de cigarro para produção de plástico à base de acetato de celulose

Publicidade

Alunos: Rodolfo Luís Ono Junior e Rafael Libos de Garcia Figueiredo – Egressos 2022

Orientador: Alexandre Macarini

Publicidade





Projeto: Comparação do rendimento de biodiesel à partir de diferentes fontes oleaginosas

Alunos: Guilherme Escaraboto Benetelo e Guilherme Lonni – 9° ano MA

Publicidade

Orientador: Alexandre Macarini





Projeto: Elaboração de filtros caseiros de ralos domésticos para retenção de óleo residual

Publicidade

Aluno: Bernardo Franconere – 8° ano MA

Orientador: Alexandre Macarini

Publicidade





Projeto: Sistema de produção e captação de biogás para uso doméstico

Aluno: Arthur Joseh Nascimento – 3ª série EM

Publicidade

Orientador: Jonas Capelasso Lucas Pinheiro





Projeto: Investigação de marcadores moleculares candidatos para o prognóstico do câncer de próstata

Aluna: Rebeca Doris da Silva Headley – 3ª série EM

Orientador: Laís Capelasso Lucas Pinheiro (orientadora); Leonardo Augusto Fernandez (coorientador)





Projeto: Catarse: purificação da alma por meio de filmes e séries

Aluna: Letícia Mayumi Ehara – 3ª série EM

Orientador: Luiz Carlos Manini





Projeto: Another Brick In The Wall: a problemática da educação tradicional

Aluno: Miguel Martins de Jesus – 2ª série EM

Orientador: Leandro Costa Meneses





Projeto: Mesmo sofrida eu não me Kahlo: Permita-se sentir

Aluna: Rafaela Sisti Orsi – 2ª série EM

Orientador: Raquel Figueiredo

Projeto: Fome no Brasil: Impactos da pandemia

Aluna: Cecília dos Reis Santos – 8° ano MA

Orientadora: Elda Thainara





Projeto: A Representação Cinematográfica da Segunda Guerra Mundial

Aluna: Débora Lopes Poleza – 2ª série EM

Orientadora: Luiz Carlos Manini





Projeto: Tudo começa na infância: os impactos da ansiedade no desenvolvimento cognitivo das crianças

Aluna: Ana Laura Ribeiro Guimaraes – 3ª série EM

Orientadora: Maria Fernanda da Costa Xavier