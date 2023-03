Após 13 anos, UTFPR volta a realizar vestibular; 3 mil vagas ofertadas

A UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) volta a realizar vestibular para seleção de novos alunos para os cursos de graduação. O edital do processo seletivo para o segundo semestre de 2023 foi publicado nesta terça-feira (14), com oferta de 3.006 vagas em 107 cursos de 13 campi. O último vestibular da UTFPR havia sido realizado no segundo semestre de 2009 e, do primeiro semestre de 2010 até o primeiro de 2023, a instituição selecionou novos estudantes exclusivamente pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada) .







As inscrições para o Vestibular de Inverno 2023 deverão ser realizadas pelo Portal da UTFPR, de 27 de março a 9 de maio, e terão custo de R$ 150. Candidatos que comprovarem não conseguir realizar o pagamento podem solicitar isenção da taxa até 12 de abril. Durante a inscrição, será possível escolher um curso em primeira e outro em segunda opção e também entre os idiomas espanhol e inglês para as questões de Língua Estrangeira Moderna. Neste período, o candidato deverá optar por uma das três modalidades: ampla concorrência, cotista ou treineiro.

Em Londrina, as opções são os cursos de engenharia ambiental e sanitária, engenharia de materiais, engenharia de produção, engenharia mecânica, engenharia química e licenciatura em química, com 31 vagas cada. Já o curso de tecnologia em alimentos oferta 28 vagas.





AÇÕES AFIRMATIVAS

Pelo menos metade das 3.006 vagas oferecidas será destinada ao Programa de Ações Afirmativas, voltado aos cotistas. Para concorrer, o candidato deverá ter cursado todo o ensino médio em escolas públicas. Há reserva de vagas para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, pretos, pardos ou indígenas e com deficiência.





De acordo com o edital do vestibular, haverá uma prova de conhecimentos gerais, com 60 questões de múltipla escolha, e uma prova de redação em língua portuguesa. As duas serão aplicadas no mesmo dia, em 4 de junho.

LOCAIS DE PROVAS





Haverá locais de provas nas 13 cidades em que a UTFPR possui campus: Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena e Toledo.

Candidatos que apresentem deficiência ou com necessidades educacionais específicas poderão solicitar adaptações razoáveis, como prova ampliada, assistência de ledor/transcritor, uso de computador com leitores de tela, intérprete de libras, leitura labial, acessibilidade e sala com número reduzido de candidatos. Para estes candidatos e para lactantes, será possível solicitar no ato de inscrição tempo adicional de 60 minutos para a realização das provas.





Segundo o cronograma previsto no edital, o gabarito provisório das questões objetivas será publicado no dia 7 de junho, com período para recurso de 8 a 9 de junho. As respostas dos recursos serão disponibilizadas em 14 de junho e, no mesmo dia, será publicado o gabarito definitivo.

Já em relação à redação, a UTFPR irá disponibilizar vistas da prova e as respectivas médias de 4 a 6 de julho. Os recursos poderão ser apresentados nos dias 5 e 6. As notas definitivas ficarão disponíveis a partir de 14 de julho, no mesmo dia da publicação das decisões sobre os recursos.





RESULTADO FINAL





A data provável para divulgação do resultado final é 17 de julho. O candidato será selecionado em apenas uma das opções de curso selecionadas, na primeira opção, caso tenha obtido nota suficiente para classificação, ou na segunda, caso não tenha sido selecionado em sua primeira opção. As aulas do segundo semestre estão previstas para começarem no dia 9 de agosto.





De acordo com a UTFPR, a justificativa para voltar a realizar o vestibular é oferecer mais uma possibilidade de ingresso na Universidade, fortalecer as relações com as comunidades locais onde estão situados os campi e contribuir para a curricularização da extensão, que exigirá o desenvolvimento de projetos de impacto na comunidade ao longo da graduação. (Com informações da UTFPR)