Aprovados no Concurso Nacional Unificado terão curso de formação

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, afirmou que todos os aprovados no Concurso Nacional Unificado, que será realizado neste ano, terão de passar por um curso de formação.



Segundo a ministra, o procedimento será adotado também nas vagas que não tinham o curso previsto em seu cronograma inicial. A intenção do ministério é que parte dos candidatos aprovados tome posse já em 5 de agosto deste ano -data prevista no cronograma para início das convocações- e realizem o curso ao mesmo tempo.

"A gente vai fazer um curso de formação para todo mundo que está entrando agora (através do Concurso Nacional Unificado). Estamos montando junto com a Enap (Escola Nacional de Administração Pública) um curso de formação para todo mundo com cinco grandes blocos com o que a gente acha o que os servidores precisam saber ao entrar", afirmou Dweck em entrevista ao programa "Bom dia, ministra", da EBC, na manhã desta quinta-feira (11).



A ministra afirmou que o objetivo é fazer com que novos servidores entendam as obrigações de suas funções. "É importante que elas entendam que estão entrando para servir a população, que estão entrando para fazer um trabalho que é de dedicação aos outros. É muito importante que elas entendam isso desde o início".

O curso ainda terá adaptações de acordo com o ministério envolvido, já que cada carreira tem uma especificidade. No total, são 6.640 vagas em 21 ministérios. "A gente está conversando com os ministérios para coisas mais objetivas relacionadas à própria carreira onde eles estão entrando para que as pessoas tenham essa formação", destacou Dweck.



O curso de formação já está previsto em algumas das carreiras e faz parte inclusive do processo seletivo. É o caso, por exemplo, dos cargos de analista de infraestrutura, de especialista em políticas públicas e gestão governamental, e de especialista em regulação de serviços públicos no ministério comandado por Dweck.

Nestes casos em que o curso de formação será maior e já estava previsto no cronograma, a ministra afirmou que os aprovados só devem assumir os postos no início de 2025.

Dweck afirmou que há a possibilidade de realizar novos concursos unificados, mas que não há uma definição. "Temos estudado para tornar o CNU algo perene. Estamos avaliando, mas ainda não temos uma data", disse.



Ao mesmo tempo, ela afirmou que a pasta deve autorizar novos concursos em 2024, além do exame unificado. "A gente deve autorizar novos concursos e estamos estudando se serão feitas de forma individual ou em um concurso unificado, se tiver número de vagas suficientes".

