Aulas na rede municipal retomam nesta terça em Londrina

Após cerca de duas semanas de recesso, as aulas na rede municipal de ensino retomam na próxima terça-feira (23) para aproximadamente 46 mil alunos de 180 unidades, incluindo as filantrópicas. Antes, na segunda (22), os professores voltam ao trabalho para a prática pedagógica, em que a equipe gestora irá passar as orientações para o segundo semestre de ano letivo.





Com as unidades sem movimentação, foram intensificadas, nos últimos dias, as melhorias em algumas escolas. “Temos muitas escolas que estão recebendo algum tipo de manutenção e oito estão passando por um processo maior, como troca de piso, melhoria no pátio. Aguardamos o recesso para não atrapalhar as crianças”, afirmou Mariangela Bianchini, secretária municipal de Educação.

Entre as escolas que têm recebido intervenções mais significativas estão a Sonia Parreira Debei, no residencial do Café; Padre Anchieta, no Heimtal; Pedro Vergara Corrêa, no Mister Thomas; e da Vila Brasil, na área central, sendo que nesta última foram trocados o forro e o telhado. A estrutura é de madeira. “A maior parte dos serviços já foram feitos. Pode ser que fique algum detalhe, pois, semana passada choveu, porém, as equipes viram que tem total possibilidade das aulas voltarem (nestes lugares).”