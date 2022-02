Apucarana abre inscrições de concurso para guarda municipal, com salário de R$ 3,2 mil

Foram abertas nesta quinta-feira (24) as inscrições para o concurso público para o cargo de GCM (Guarda Civil Municipal) em Apucarana (centro-norte). O certame, organanizado pela FAUEL (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina), tem 25 vagas disponíveis. O prazo para assegurar a partipação no concurso vai até o dia 7 de abril e os interessados devem acessar o site do órgão organizador.



No geral, estão sendo abertas 20 vagas para Guarda Civil Municipal 3ª Classe – Masculino, sendo 17 para ampla concorrência, duas para PcDs (Pessoas com Deficiência) e uma vaga para pessoas afrodescendentes. Também há cinco vagas para Guarda Civil Municipal 3ª Classe – Feminino, sendo três para ampla concorrência, uma para PcD e uma para afrodescendente.

Atualmente, a GCM da cidade conta com 29 agentes, sendo duas mulheres. O salário, para uma jornada semanal de 40 horas, é de R$2.471,26 com um adicional de R$741,38 pelo risco de vida, totalizando remuneração inicial de R$3.212,64. O valor da taxa de inscrição, para ambos os sexos, será de R$ 100.







O prefeito de Apucarana, Júnior da Femac, salientou que além de uma necessidade, o aumento do efetivo é um compromisso assumido com a população durante a campanha que o conduziu ao cargo.





“Os GCMs zelam pelo patrimônio público municipal e realizam apoio a diversas outras situações no âmbito da administração municipal. Além disto, também dão sua parcela de contribuição no que tange a segurança pública”, pontuou o prefeito.



A seleção dos candidatos consistirá em duas etapas de caráter eliminatório e classificatório. “A primeira fase terá cinco etapas, sendo: prova objetiva, exame de suficiência física, exame de saúde e antropométrico, pesquisa social e avaliação psicológica e/ou adequação ao perfil profissional. Os classificados seguem para a segunda fase, que será o curso de formação, também de caráter eliminatório e classificatório”, explica o GCM Alessandro Pereira Carletti, comandante da corporação e presidente da CEC (Comissão Especial de Concurso).







A previsão, segundo o edital, é de que a classificação final e definitiva dos aprovados a ingressar na GCM de Apucarana aconteça somente em janeiro do próximo ano.





Além de aprovação em todas as etapas, para investidura no cargo os candidatos deverão atender aos seguintes requisitos. “Tanto no masculino, quanto no feminino, a pessoa deverá ter, já no início do curso de formação, ensino médio completo, idade máxima de 40 anos, posse de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na categoria AB. Outra exigência é a altura mínima, sendo de 1,65 metro para homens e 1,60 metro para mulheres”, detalha Carletti.





Ele pede que o candidato leia com atenção o edital, que possui 44 páginas. “Trata-se de um certame bastante longo e complexo, com várias etapas, por isso é imprescindível que o interessado esteja sempre informado dos prazos e datas constantes no documento”, encerra Alessandro Carletti.