UEL prorroga prazo de inscrição para 15 especializações do Centro de Estudos Sociais Aplicados

Foram prorrogadas até dia 3 de fevereiro, às 16h, as inscrições para 15 cursos de pós-graduação lato sensu do CESA (Centro de Estudos Sociais Aplicados) da Universidade Estadual de Londrina.





São oito opções presenciais em Administração, Ciências Contábeis e Economia, além de sete cursos on-line na área do Direito.

A exigência mínima para concorrer a uma vaga é ter concluído a graduação. Interessados devem acessar o edital pelo site para dar início ao cadastro.





Os candidatos precisam pagar uma taxa de inscrição de R$ 81,00 e juntar ao boleto os seguintes documentos: currículo preenchido conforme formulário disponível no site; histórico escolar oficial de graduação ou emitido pela internet e autenticado pela instituição de ensino; diploma de graduação (frente e verso) autenticado (caso não seja diploma da UEL) e com reconhecimento no MEC; RG; CPF; certidão de nascimento ou casamento e documento militar (para homens com menos de 45 anos).

Não haverá entrega “física” de documentação, pessoalmente ou via Correio. A entrega ocorrerá somente para o e-mail [email protected], conforme previsto no edital.





Candidatos aprovados serão convocados para a efetivação de matrícula, que também será feita on-line, por meio do Portal do Estudante no site da UEL (www.uel.br/portaldoestudante/ ). Para receber outras informações e lembretes, também é possível seguir as páginas da Pós Cesa Uel nas mídias sociais.

Para os cursos da área do Direito as aulas serão realizadas on-line, no modo remoto síncrono (ao vivo), nas seguintes especialidades:





.- Direito Civil e Processo Civil;

- Direito de Família e Sucessões – teoria e prática;

- Direito do Estado;

- Direito e Processo Penal;

- Direito Empresarial Aplicado à Era Digital;

- Direito Previdenciário;

- Filosofia Política e Jurídica.

As ofertas presenciais em Ciências Contábeis, Economia e Administração incluem:





- Contabilidade e Controladoria Empresarial;

- Gestão Tributária e Contabilidade;

- Gestão Industrial e Negócios;

- MBA em Gestão de Marketing e Mídias Digitais;

- MBA em Gestão de Pessoas e People Experience;

- Economia Empresarial;

- Finanças Corporativas;

- Perícia Contábil e Auditoria.