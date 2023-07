Capes autoriza mais seis modalidades de doutorado nas universidades estaduais do PR

A Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) aprovou mais seis opções de doutorado nas universidades estaduais do Paraná. As novas possibilidades de pós-graduação são Administração; Ensino; Ensino de História (em três instituições) e Geografia. A lista com as novas ofertas de cursos foi divulgada após parecer emitido pelo CTC-ES (Conselho Técnico-Científico da Educação Superior) da Capes.





O primeiro curso de doutorado da Unespar (Universidade Estadual do Paraná) será ofertado pelo campus de Campo Mourão e está vinculado ao ProfHistória (Programa de Pós-Graduação Profissional em Ensino de História).

Para a reitora da instituição, Salete Machado Sirino, o momento é de satisfação pela conquista. “A aprovação do Doutorado Profissional em Ensino de História tem um significado muito especial para a Unespar. Reflete a dedicação e a competência das pessoas que trabalharam para que o primeiro programa de doutorado fosse aprovado. Esse sonho se tornou realidade, e o sentimento de conquista se espalha pela Unespar", ressalta Salete.





"Um grupo de docentes, pesquisadoras e pesquisadores, se debruçou sobre um objetivo, trilhou caminhos, enfrentou desafios e chegou ao lugar planejado. Esse espaço, agora, é de todos nós. A comemoração desta aprovação nos motiva a buscar novas metas e novos desafios”, complementa.

Além da Unespar, a UEM (Universidade Estadual de Maringá) e a UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa) também receberam a aprovação para oferta de doutorado do ProfHistória.





O ProfHistória tem como objetivo realizar a formação continuada para professores de História que atuam na Educação Básica, propiciando qualificação certificada para o exercício da profissão. O programa, que desde 2012 oferta curso para qualificação de mestres em Ensino de História é um curso com oferta simultânea nacional em 39 universidades do país e coordenado pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).

A Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) recebeu a aprovação da Capes para oferta de duas novas opções nos programas de pós-graduação stricto-sensu para doutorados em Geografia, no campus de Marechal Cândido Rondon, e doutorado profissional em Administração, no campus de Cascavel.





O sexto curso aprovado pela Capes é o Doutorado Profissional em Ensino que será ofertado pela UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná). O PPGEN (Programa de Pós-Graduação em Ensino da UENP), que já conta com o Mestrado Profissional no Campus de Cornélio Procópio, ofertará 12 vagas anuais para o Doutorado na área de concentração de Ensino, Ciência e Tecnologia.

