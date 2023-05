Cepe aprova suspensão do calendário acadêmico de graduação na UEL

O Cepe (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) aprovou, nesta sexta-feira (19), a suspensão do calendário acadêmico da graduação, com excepcionalidades. A decisão vale a partir desta sexta.







As atividades pedagógicas dos últimos períodos não foram suspensas, de acordo com a decisão do conselho. O relatório da Câmara de Graduação, que foi lido durante a reunião, apontou isso como uma sugestão visando a “proteção dos alunos” e a garantia da solenidade da colação de grau.

Publicidade

Publicidade





A reunião continua e vai deliberar sobre outras excepcionalidades da graduação e, ainda, votar o encaminhamento do calendário da pós-graduação. Para a discussão da suspensão, professores e estudantes lotaram a Sala dos Conselhos da instituição.





Leia a matéria completa na Folha de Londrina: