Com Jonas Brothers no Brasil, veja 8 lições de inglês nas letras da banda

Picking on someone Música: "Americana" Publicidade Letra: "Type of friends that show their love by picking on ya" "Picking on someone" é provocar ou zombar de alguém. Pode ser usado para casos em que a intenção é maldosa ou como neste caso, em que alguns amigos provocam uns aos outros como forma de demonstrar carinho e proximidade. Publicidade



Bigger picture Música: "Americana" Letra: "It's all part of a bigger picture" "The big picture or bigger picture" quer dizer olhar para uma situação de maneira mais holística e colocá-la em perspectiva. Se você perdeu a noção do panorama geral, significa que está tão focado nos detalhes e nos pequenos problemas que se esqueceu do *porquê* de estar fazendo algo.





Two step Músicas: "Summer Baby" and "Celebrate!" Letras: "Got that two-step popping" and "We're gonna one-step, two-step" Você pode saber o significado destas palavras em inglês separadamente, mas sabe o que elas significam neste contexto? "Two step" é uma dança country.





Waffle House Música: "Waffle House" Letra: "Deep conversations at the Waffle House" Waffle House é uma rede de restaurantes geralmente encontrada nas principais rodovias do sul e leste dos EUA. Serve pratos básicos do café da manhã americano, como omeletes, batatas fritas, bacon e, é claro, waffles. É bem casual e barato, e é conhecido por ficar aberto 24 horas, o que significa que é o tipo de lugar que você pode ir quando a festa acaba, todos os bares estão fechados, e quer um lugar para uma conversa profunda (e um biscoito).





Darlin' Música: "Little bird" Letra: "Darlin', there's a train coming in your life" "Darling" é um apelido inglês que vem da palavra "dear" (querido/a). Tal como ocorre com muitas palavras em inglês que terminam em -ing, uma pronúncia mais casual é -in.

Walked down the aisle Música: "Little bird" Letra: "Walked down the aisle, breaking my heart" Aisle é uma passagem para caminhar entre os assentos, como no corredor de um avião. "To walk down the aisle" significa andar por um corredor muito específico: aquele de uma igreja a caminho do altar. Essa expressão significa “casar”.