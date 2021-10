Com o tema "Bichos do Paraná", Centro Juvenil de Artes Plásticas abre 3º Concurso de Desenho

Para homenagear o cantor João Lopes, que morreu em 2020, o Centro Juvenil de Artes Plásticas definiu que "Bichos do Paraná" seria o tema de seu Concurso Paranaense de Desenho, que chega agora à sua terceira edição. As inscrições já estão abertas e vão até dia 16 de dezembro.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A ideia é que os participantes pesquisem e descubram figuras paranaenses importantes de diversas áreas, mostrando o valor e o orgulho de ser paranaense.

Continua depois da publicidade





"Eu não sou gato de Ipanema; Sou bicho do Paraná", cantava João Lopes, refletindo sobre a saudade que sentia em seu "exílio" voluntário em busca da vida de artista. No começo da década de 1980 a canção foi usada em uma campanha publicitária e se tornou um ícone do Estado, posteriormente regravada por diversas bandas e cantores.





Os retratados podem ser personalidades notórias da literatura, artes cênicas, música, artes plásticas, esportes ou mesmo figuras que beiram o folclórico, como "Oil Man" ou a "Mulher da Cobra", dois destaques de Curitiba.

Continua depois da publicidade





Para Luiz Gustavo Vidal, diretor do Cjap (Centro Juvenil de Artes Plásticas), a intenção com este tema é destacar as personalidades do Paraná, a pesquisa na escola e na sala de aula. “Queremos que os participantes busquem referências, seja no espaço, seja nas personalidades, para falar um pouco sobre a identidade e a geografia do nosso Estado", diz.





Ele acrescenta que "o ato de criação do desenho, por si só, traz uma grande reflexão visual. Lembrando que interpretar uma imagem é tão importante quanto ler e escrever".





Os desenhos devem ser criados de próprio punho em técnica livre, como grafite, lápis de cor, lápis aquarelado, aquarela, giz de cera, giz pastel, canetas hidrográficas, entre outras. É importante que o desenho seja produzido sem suporte digital e sem ajuda de terceiros.





A obra também deve ser inédita e original, ou seja, não pode ter sido editada ou publicada (parcialmente ou em sua totalidade) em qualquer meio de comunicação.





Inscrições – A lista com os inscritos será divulgada no dia 17 de dezembro. Em fevereiro de 2022 serão divulgados os 40 selecionados que irão integrar tanto o catálogo quanto a exposição.





Para se inscrever os interessados devem preencher os formulários linkados abaixo:

Categoria Infantil – 08 a 12 anos.

Categoria Juvenil – 13 a 17 anos.





Acesse AQUI o regulamento completo.

Confira os catálogos dos concursos anteriores.