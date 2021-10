Prefeitura de Maringá abre chamamento para artistas gráficos e escritores para a Flim

A Prefeitura de Maringá abriu chamamentos para artistas gráficos e escritores com interesse em expor seus trabalhos na Flim (Festa Literária Internacional de Maringá) 2021. Serão selecionados mais de 40 autores para os segmentos independente, literário, visual e mercado livreiro, com prazo de inscrição até 31 de outubro.

Cada segmento terá um número diferente de autores selecionados, conforme espaços, formatos, datas e horários definidos pela Comissão Organizadora. “Vamos selecionar artistas para ocuparem o espaço em cada um dos dias da Flim”, comenta o secretário de Cultura, Victor Simião. “Eles poderão mostrar seus trabalhos, comercializá-los e ampliar o contato com outras pessoas do meio”.

Nos lançamentos literários poderão participar obras de romance, crônica, conto, ensaio, novela, biografia, poesia, dramaturgia, entre outros gêneros ficcionais. Em língua portuguesa ou libras, editados entre 2020 e 2021. Serão selecionadas até 14 obras.





Blogs - Para o espaço de autores independentes, especificamente, serão selecionadas as categorias ficção, ensaio, biografia, poesia e/ou dramaturgia. entre outros que produzam por conta própria e não tenha sido publicado ainda por grande editora. Também podem participar autores com trabalhos em blogs e sites, fanzines, vendidos ou gratuitos, entre outras publicações independentes.

Já para o espaço de artistas visuais, podem participar ilustradores, capistas, quadrinistas, chargistas, designers, colagistas, entre outros artistas que tenham algum trabalho no campo do livro ou pretendam atuar nessa área. Serão selecionados até 10 artistas. Também serão selecionados em outro chamamento autores e editoras do mercado livreiro para exporem seus materiais em prateleiras dos estandes da Flim.





Mais informações dos chamamentos e inscrição para cada segmento estão disponíveis neste link. Essa será a oitava edição da Flim, que já tem três escritores convidados confirmados:

• Maria Valéria Rezende

• Jeferson Tenório

• Luci Collin