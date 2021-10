Escolas municipais podem participar do Hackaton do Londrina Mais Superação

A Prefeitura de Londrina, por meio da SME (Secretaria Municipal de Educação), convida todas as escolas municipais a se inscreverem no Hackathon do Londrina Mais Superação. O evento acontecerá no dia 28 de outubro, de forma híbrida, das 8h30 às 11h30, e à tarde, das 14h às 17h. Os professores podem fazer as inscrições até terça-feira (26), no site da empresa parceira Happy Code (acesse aqui para fazer inscrição).

O objetivo é estimular o empreendedorismo digital nos alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, da rede pública do Município. O Hackathon funciona como uma competição infanto-juvenil, onde são apresentados diversos desafios relacionados a um tema central, utilizando a metodologia LET (Lean Educacion Technology).

Nela, as crianças vão para a escola, no horário normal de aula, e devem buscar solucionar os problemas de forma inovadora e com ideias criativas. Já os professores orientam seus alunos presencialmente, em sala de aula, com base nas instruções repassadas pela empresa Happy Code de forma on-line.





Espera-se que os participantes desenvolvam um protótipo ou um desenho mostrando a solução criativa. Para isso, eles poderão utilizar duas ferramentas que são: quadro de organização de ideias (Canvas) e o quadro de ilustração de ideias (Storyboard).

Ao final, eles vão gravar um vídeo de até 2 minutos, apresentando a solução desenvolvida pela turma para mostrar à banca avaliadora. As turmas terão até o dia 29 de outubro para entregarem os projetos. Após esta data, uma banca de especialistas vai se reunir para para avaliar todo o material entregue e decidir quem será a vencedora.





A responsável por projetos pedagógicos e eventos da SME, Andrea Militão, explicou que haverá desafios para os alunos da manhã e da tarde, mas, em ambos os casos, a transmissão on-line será aberta em tempo real. "Simultaneamente, as turmas inscritas no hackathon, entrarão na hora marcada na live e receberão as instruções para resolverem o desafio lançado. A empresa Happy Code estará na organização do hackathon com ótimas premiações", disse Militão.





A servidora da Gerência de Formação Continuada e responsável por projetos pedagógicos e eventos da SME, Carla Cordeiro, disse que a intenção é que o máximo de escolas municipais participem da iniciativa. "Dependendo do número de participantes, esse encontro on-line pode entrar para o livro de recordes, o Guiness World Records, como o maior hackathon infanto-juvenil do mundo. Nós, da Secretaria de Educação, estamos ousando", afirmou.





Cada aluno da turma vencedora do desafio e seu professor receberá um kit como premiação. O resultado final dos projetos vencedores será divulgado no dia 1º de dezembro desse ano. Já os prêmios e os certificados de participação serão entregues até o dia 20 de dezembro.