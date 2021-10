Concurso Novos Poetas de Londrina prorroga inscrições até 1° de novembro

A 16° edição do Londrix, o Festival Literário de Londrina, promove o Concurso Novos Poetas. As inscrições para participar foram estendidas até o dia 1° de novembro. O Londrix tem patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura).

O concurso de poesia é voltado para todos os alunos do Ensino Fundamental II e Médio, da rede pública e particular. O Festival Londrix é uma realização da Aarpa (Atrito Arte Artistas e Produtores Associados).

Segundo a presidente da Aarpa, Christine Vianna, as inscrições foram prorrogadas devido a pandemia da Covid-19. “A pedido dos professores, que pediram mais tempo para trabalhar com os alunos em sala de aula, estendemos o prazo”, afirmou.





As inscrições são gratuitas. Os interessados devem baixar e preencher o formulário de inscrição, disponível no site do Londrix (acesse aqui), e encaminhar o formulário assinado para o e-mail [email protected] Junto com o documento, o aluno deve enviar poema de sua autoria, e os menores de 18 anos precisam anexar também uma autorização dos pais.

Cada autor pode enviar até dois poemas autorais de tema livre e inéditos, ou seja, que não tenham sido publicados ou divulgados. O poema deverá ser enviado em formato .doc (Word, Open Office, etc), fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12, espaçamento livre e não exceder duas laudas tamanho A4. As poesias podem ser escritas em versos livres ou na forma fixa (soneto, orondó, rondel, balada, canto real, vilancete, vilanela, sextina, opantum, haicai, e quadra popular).





Os vencedores serão divulgados no dia 20 de novembro, no próprio site do Londrix. A premiação será a publicação dos poemas no livro “Novos Poetas Londrix” e cada vencedor receberá dez exemplares. Para mais informações, acesse o site oficial do Concurso Jovens Poetas https://londrixfestival.com.br/concurso-poesia/ .