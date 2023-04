Confira o resultado do Vestibular Unificado EaD do Paraná

O governo do estado divulgou nesta sexta-feira (28) o resultado do Vestibular Unificado EaD promovido pela UVPR (Universidade Virtual do Paraná). Os candidatos podem consultar a lista de aprovados no site. As provas foram feitas no dia 16 de abril em 19 municípios.





Foram ofertadas 2.292 vagas distribuídas em seis universidades estaduais, para os cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas, em Computação, em Física, em História, em Letras Português-Inglês, em Matemática e em Pedagogia, além de Tecnologia em Gestão Pública e Tecnologia em Segurança Pública.

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) disponibiliza 427 vagas; a UEM (Universidade Estadual de Maringá), 905; a UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa), 480; a Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) dispõe de 180; as universidades estaduais do Centro-Oeste) e do Uenp (Norte do Paraná) ofertaram 150 vagas cada uma.





O Vestibular Unificado é uma iniciativa da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, por meio da UVPR (Universidade Virtual do Paraná) e centros de EaD das sete universidades estaduais.





Os cursos têm apoio do programa UAB (Universidade Aberta do Brasil), desenvolvido pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), vinculada ao MEC (Ministério da Educação).