Conselho Universitário da UEL adere à Prova Paraná Mais com 20% das vagas do vestibular

O Conselho Universitário da UEL (Universidade Estadual de Londrina) aprovou o redirecionamento de 20% das vagas do Vestibular para ingresso via nota da Prova Paraná Mais, o que corresponde à metade das vagas reservadas para estudantes de escola pública. A modificação valerá já para o próximo Vestibular 2025, que está com data prevista de realização nos dias 17 e 18 de novembro, em fase única.







Do percentual indicado para ingresso via Prova Paraná Mais, metade será para estudantes de escolas públicas e metade para estudantes negros provenientes de escola pública. A decisão ainda mantém reserva de 10% das vagas para ingresso via Vestibular para estudantes de escola pública, 10% para estudantes negros de escola pública, 5% para negros independente do percurso e 5% para pessoas com deficiência, totalizando 50% vagas reservadas.

Segundo a reitora Marta Favaro, a UEL aderiu à Prova Paraná Mais após um longo período de debates realizados nas instâncias internas, como a Copese (Comissão Permanente de Seleção), Cepe (Câmara de Graduação, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão), CA (Conselho de Administração) e, por último, o Conselho Universitário - cuja aprovação ocorreu na sexta-feira (21). “Temos um compromisso institucional e buscamos fazer essa adesão de forma cuidadosa e planejada mantendo a transparência e a confiança na forma de ingresso à UEL”, afirmou a reitora.





De acordo com ela, o processo partiu de uma solicitação das secretarias de Educação (Seed) e de Ensino Superior, Ciência e Tecnologia (Seti). A partir disso, foi criado um Grupo de Trabalho para debater a adesão das Universidades à Prova Paraná Mais e o planejamento e operacionalização do processo seletivo.

EXPECTATIVA





Para a pró-reitora de Graduação (Prograd), Ana Márcia Tucci de Carvalho, a adesão da UEL à Prova Paraná Mais poderá promover ainda mais o nome da Universidade entre os estudantes do ensino médio público. A expectativa é que a operacionalização da Prova ocorra de modo a garantir a possibilidade de acesso a todos os estudantes do ensino público brasileiro.





Para a responsável pela Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) da UEL, Sandra Garcia, as cotas serão mantidas em 50% das vagas oferecidas no Vestibular. Segundo ela, a partir da reserva de vagas para a Prova Paraná Mais, o estudante da escola pública passa a ter mais uma alternativa para entrar no Ensino Superior, ampliando a possibilidade para quase 120 mil alunos que hoje estão cursando o último ano do Ensino Médio na rede pública estadual. Ela explica que estudantes de outros estados poderão fazer a prova, o que representa a abertura de oportunidades para um público que muitas vezes desconhece a estrutura de Ensino Superior público existente no Paraná. (Com informações da Agência UEL)