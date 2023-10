Cursinho promove plantão de preparação para o vestibular da UEL em shopping de Londrina

O Fleming Neodna realiza, no dia 28 de outubro, um plantão de vésperas solidário para o vestibular da Universidade Estadual de Londrina (UEL). A preparação para a prova da 1ª fase, que acontece no dia 29, será realizada no Centro de Eventos do Shopping Aurora, das 9h às 15h.







A aula que reúne os principais temas e dicas para o concurso é aberta ao público em geral e a entrada será através do ingresso solidário, com doação de 1kg de alimento não perecível. As vagas presenciais são limitadas e haverá transmissão on-line para quem optar por esta modalidade. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas no link: https://bit.ly/PlantaoUEL.

A revisão irá contemplar os conteúdos com mais chances de serem cobrados pela banca do vestibular nas 12 disciplinas que compõem a prova: Artes, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Matemática, Química, Sociologia, Língua Portuguesa, Literatura e Redação. A primeira etapa da prova da UEL acontece no dia 29 de outubro, enquanto a segunda fase será realizada nos dias 26, 27 e 28 de novembro.





Serviço:





O quê: Plantão de Vésperas UEL Fleming Neodna

Data: 28/10

Horário: 9h às 15h

Local: Centro de Eventos – Shopping Aurora (Av. Ayrton Senna da Silva, 400)

Inscrições: bit.ly/PlantaoUEL2023