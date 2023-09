Discussão do PCCS dos professores universitários do Paraná será na próxima semana

A discussão do PCCS (Plano de Cargos, Carreira e Salário) dos professores universitários do Paraná avançou nesta semana. Em nota divulgada na noite de terça-feira (5), a Apiesp (Associação Paranaense das Instituições de Ensino Superior Público) afirmou que o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Nelson Bona, terá, na terça-feira (12), uma reunião na Casa Civil “para definição de uma minuta de proposta do novo plano de carreira docente, que vem sendo construído conjuntamente pelas instituições de ensino superior e governo”.





A Apiesp também disse que, no mesmo dia, Bona vai se encontrar com a associação para apresentar a proposta aos reitores. “Ainda na mesma semana, o professor Aldo Bona vai convocar reunião com os sindicatos para debater os termos da proposta, ampliando a discussão de forma resolutiva”, acrescenta.

Publicidade

Publicidade





Nesta quarta-feira (6), os professores da UEL (Universidade Estadual de Londrina) se reuniram em uma assembleia do Sindiprol/Aduel (Sindicato dos Docentes da UEL) para debater os próximos passos da categoria. Hoje, a apresentação do PCCS é a principal reivindicação dos docentes do Paraná para tentar dar conta da defasagem salarial.





"O objetivo dos encontros é reunir informações para que, na sequência, o novo plano de carreira docente tenha a contribuição das equipes das reitorias e dos sindicatos, e que se possa chegar a um consenso que agilize o andamento e sua aprovação, um anseio que a comunidade acadêmica das sete universidades estaduais aguarda", completa a Apiesp.

Publicidade





Segundo o presidente do Sindiprol/Aduel, Cesar Bessa, a avaliação é que o movimento paredista ocorrido entre maio e junho deste ano teve papel importante no avanço do PCCS. Mas, ele alerta que ainda não há informações concretas sobre a contraproposta.





“O problema é que, de fato, nós não temos nada de concreto. Nós temos que esperar isso chegar em nossas mãos, discutir com a categoria e ver quais as ações que devem ser tomadas a respeito”, disse em entrevista.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA: