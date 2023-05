Encontro online fala sobre como as histórias podem despertar o mundo interno

O encontro online “A arte de encantar com histórias - Camadas adormecidas do nosso mundo interno podem ser despertadas por um conto, uma história?” será neste domingo (28), às 10h, com Illana Pogrebinschi, que viraliza frequentemente nas redes sociais contando histórias de forma lúdica e com muita emoção. Ela é atriz e contadora de histórias há 23 anos.





Pogrebinschi trará histórias de sabedoria de povos antigos, de todas as épocas e lugares, levando os participantes ao universo rico e encantador das histórias, fazendo-os sentir, pensar, silenciar, viajar no tempo e no espaço para gerar algo belo e transformador interiormente. Neste encontro, inclusive, haverá uma conversa aberta com os participantes após a contação de histórias. “Eu vou contar histórias ancestrais de diversos povos que tocam meu coração e depois quero conversar com os participantes sobre cada uma delas e tirar dúvidas que porventura surjam durante o bate-papo”, explica.



A promoção é do NPNP (Núcleo de Psicanálise do Norte do Paraná).





As inscrições podem ser feitas até sábado (27), e mais detalhes sobre o encontro estão no link.