Enem pode ajudar estudantes a ingressar nas sete universidades estaduais do Paraná

Mais de 145 mil paranaenses vão fazer as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) nos dias 13 e 20 de novembro, dois domingos consecutivos. O Enem é promovido anualmente pelo Inep, autarquia do MEC (Ministério da Educação).





O exame avalia o desempenho do estudante e é usado como acesso à educação superior via Sisu (Sistema de Seleção Unificada), programa federal que possibilita aos estudantes ingressar nas universidades públicas e institutos tecnológicos por meio da nota obtida no Enem

No Paraná, todas as sete universidades mantidas pelo Governo do Estado – UEL (Universidade Estadual de Londrina), UEM (Universidade Estadual de Maringá), UEPG (Universidade de Ponta Grossa), Unioeste (Universidade Oeste do Paraná), Unicentro (Universidade Estadual do Centro Oeste), UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) e Unespar (Universidade Estadual do Paraná) – utilizam a nota do Enem para o ingresso nas instituições, mas cada uma tem regras próprias.





A UEL e a Unicentro usam o Enem como fase única de parte de seus cursos. Na UEL, as vagas ofertadas por meio do Sisu são definidas pelos cursos, assim como as pontuações mínimas exigidas para a redação e para cada área de conhecimento. Enquanto na Unicentro, o candidato que quiser fazer um de seus cursos não pode zerar a redação.

Os interessados em entrar nas graduações da UEM também contam com o Sisu. A UEM não utiliza a nota do Enem no vestibular, entretanto é um dos critérios para solicitação de vagas remanescentes. Na UEPG e na Unioeste, o resultado do Enem compõe a nota do vestibular.





Na Unioeste, 50% das vagas de ingresso são via Sisu. Já a UEPG passou a adotar o Enem como uma das etapas de seleção nos cursos de graduação presencial e a distância. Por isso, a participação no Enem é obrigatória, uma vez que o resultado obtido no exame é somado ao do vestibular.

Desde 2015, a UENP disponibiliza no mínimo 10% das vagas anuais de cada curso de graduação por meio do Sistema de Seleção Unificada. E na Unespar, além do tradicional vestibular, desde 2015, a nota do Enem é uma das formas utilizadas pela instituição para seleção de novos estudantes.

