UEL prorroga inscrições para PSS de profissionais de Nível Médio e Superior

A ProRH (Pró-Reitoria de Recursos Humanos) e a Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) prorrogaram as inscrições para os PSS (Processos Seletivos Simplificados) que vão selecionar Agentes Universitários de Nível Superior e de Nível Médio para diversas funções – atuação no Hospital Universitário (HU) e na área de Ensino.

Os editais são para cadastro de reserva. As inscrições foram prorrogadas para dia 13 de outubro, exclusivamente pelo site da Cops, no link Formulário de Inscrição, e custam R$60,00 para as funções de nível médio e R$100,00 para as funções de nível superior. Acesse os editais completos em ProRH nº 110/2022-PSS-HU e ProRH nº 111/2022-PSS-ENSINO.

O pagamento da taxa de inscrição poderá ser feito até o dia 14, às 17h. A contratação será em Regime Especial-CRES, de acordo com autorização governamental, pelo prazo máximo de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, desde que não ultrapasse 24 meses. O edital de prorrogação não alterou a data da prova objetiva, de caráter classificatória e eliminatória, que será em 6 de novembro, em local que será divulgado.



Hospital Universitário

Para atuação no Hospital Universitário, o edital seleciona profissionais de nível superior nas seguintes funções: assistente social, farmacêutico/diagnóstico molecular, farmacêutico/farmácia hospitalar, farmacêutico/hemocentro, farmacêutico/microbiologia, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista e psicólogo. Também estão abertas inscrições para profissionais de nível médio, nas funções de técnico administrativo e de técnico em laboratório/análises clínicas.

As vagas ofertadas no Ensino são para as seguintes funções: advogado, assistente social, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, nutricionista e psicólogo. Também estão sendo oferecidas oportunidades para profissionais de nível médio, na função de técnico administrativo.



