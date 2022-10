UNOPAR ANHANGUERA oferece aulão gratuito de redação para o Enem

Para ajudar os estudantes que prestarão o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), a Unopar Anhanguera, unidade Piza promove nos dias 5 e 12 de novembro aulão de Redação para ENEM. As inscrições devem ser feitas através deste botão.

Serão 200 vagas e a seleção será por ordem de inscrição. O objetivo é esclarecer dúvidas e revisar técnicas de redação, voltado para alunos concluintes do ensino médio.

O Enem tem o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fim da escolaridade básica. Podem participar alunos que estão concluindo ou que já concluíram o ensino médio em anos anteriores. O Enem é utilizado como critério de seleção para os estudantes que pretendem concorrer a uma bolsa no Programa Universidade para Todos (ProUni).





Além disso, o resultado do exame pode ser utilizado como critério de seleção para o ingresso no ensino superior, seja complementando ou substituindo o vestibular. Este ano, as provas acontecem nos dias 3 e 10 de novembro.





O Edital pode ser consultado diretamente nas unidades UNOPAR Piza, Niterói e Londrina Norte Shopping, lembrando que serão somente 200 vagas.