Escola abre inscrições para cursos gratuitos online de introdução à Programação

Com aulas ao vivo e 100% on-line, a Escola de Programação Trybe está disponibilizando 15 mil vagas em cursos gratuitos para quem deseja aprender a programar, independentemente do nível de conhecimento atual no assunto.

Os cursos serão ministrados por instrutores e especialistas, entre esta segunda-feira, dia 29, e 2 de dezembro, das 19h às 21h, através do canal da escola no YouTube.

Os conteúdos dos cursos serão de Introdução e Lógica de Programação, além de Estruturas de Repetição e Funções. No último dia da formação, há a resolução de um desafio prático da escola em Javascript.





Para participar, os interessados devem se inscrever pela página do curso. Após garantir a participação, o estudante receberá todas as orientações por e-mail.





Todos os inscritos passarão a fazer parte de uma comunidade exclusiva da escola para interação e resolução de dúvidas durante as aulas. Ao final do curso, os participantes receberão o certificado de conclusão.

Para isso, basta participar de todos os dias de evento e preencher o formulário de presença de cada um dos dias. A lista de presença será liberada ao vivo durante a live e ficará disponível até às 19h do dia seguinte à transmissão.





Abaixo, confira o cronograma completo dos cursos:





29 de novembro

- Por que o mercado de programação está tão aquecido?

- Introdução à Lógica de Programação e ao JavaScript





30 de novembro

- Operadores e Estruturas Condicionais no JavaScript

- Momento Carreira: "Como me preparar para uma entrevista de emprego?"





1º de dezembro

- Arrays, Strings, Estruturas de Repetição e Funções





2 de dezembro

- Mão na massa: Resolvendo o Desafio Prático da Trybe em Javascript

- Bate-papo com estudantes da Trybe