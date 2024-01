Escolas e centros infantis são preparados para início do ano letivo em Londrina

Na Escola Municipal Anita Garibaldi, além do polimento as equipes estão terminando o acesso da entrada da unidade; e na Atanázio Leonel a manutenção inclui polimento do anexo e granitina na escola. Já na E.M. Irene Aparecida da Silva, há instalação do rodapé mais a adequação do banheiro PcD. Um estacionamento está sendo implementado nessa unidade, e este ficará disponível também para a comunidade escolar do CMEI Helena Ometto Torres.

A manutenção do piso está sendo feita com polimento nas escolas municipais Claudia Rizzi e Roberto Alves Lima Júnior, esta última com pintura do pátio, mais os CMEIs Clemilde de Martini Lopes dos Santos, Yolanda Salgado Vieira Lima, e Professora Rosangela de Oliveira Romano.

Em algumas unidades, estão em andamento as obras de ampliação. É o caso da E.M. Machado de Assis, onde estão sendo construídas mais quatro salas de aula. As ampliações de sala de aula também ocorrem nas escolas Professora Maria Tereza Meleiro Amâncio e Ignez Corso Andreazza.

Entre os vários serviços que estão sendo executados nas escolas municipais e CMEIs, estão a capina e roçagem do mato. Esse trabalho, realizado desde o início de janeiro, segue um cronograma que foi definido pela SME em parceria com a empresa contratada pelo Município. Até esta terça-feira (30), 90% das 121 unidades escolares, tanto da área urbana como distritos rurais, já receberam esse trabalho. As demais serão atendidas ainda nesta semana.

Com quase 46 mil estudantes prestes a retornar para as aulas, além de milhares de professores e demais profissionais, a Secretaria Municipal de Educação (SME) está cuidando dos prédios das escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). As aulas começam na próxima segunda-feira, dia 5 de fevereiro. E para que todas as unidades escolares estejam em ótimas condições para receber seus alunos, a Prefeitura está investindo cerca de R$23 milhões em ampliações e serviços de manutenção.

NOVAS UNIDADES





Além da manutenção dos prédios existentes, três novas unidades escolares em Londrina estão sendo construídas com investimentos de aproximadamente R$ 20 milhões.





No Assentamento Eli Vive, no distrito de Lerroville, está sendo construída a Escola Municipal do Campo Trabalho e Saber, com capacidade para atender até 445 alunos. Essa obra iniciou em agosto de 2023 e a previsão de conclusão é para junho deste ano. Com uma área total de 2.033.55 m², a Escola Municipal do Campo terá salas de aula, biblioteca, sanitários feminino e masculino, quadra coberta, sala de recursos, cozinha, refeitório, despensa e outros espaços. O valor aplicado nessa unidade é de R$ 7.655.695,43.

Publicidade





E nas últimas semanas, começaram as obras de dois Centros de Educação Infantil (CEI), nas regiões norte e sul. Um ficará no Residencial Moradas de Portugal, para atender até 60 crianças com idades entre zero e três anos. A entrega deve ocorrer até o final do mês de agosto, mediante investimentos na ordem de R$ 4.599.400,00.





Para atender os moradores da zona sul, o novo CEI ficará na Gleba Palhano, com capacidade de até 176 alunos, também de zero a três anos. Esse prédio está sendo construído como contrapartida de uma construtora e deve ser concluído até dezembro de 2024.

Publicidade