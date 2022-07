Estudante da UEL é um dos selecionados para evento do G20 na Indonésia

Um estudante da UEL (Universidade Estadual de Londrina) está de malas prontas para participar da próxima edição do Y20 (Youth20), evento voltado para representantes dos países que integram o G20 e cujo objetivo é a elaboração de estratégias e políticas públicas voltadas para a juventude. Aluno do nono período do curso de Direito, Otávio Zucoli Zanardi, de 22 anos, fará parte da comitiva de delegados que representará o Brasil no evento, entre os dias 17 e 24 de julho, na Indonésia, país-sede da 17ª reunião da cúpula do G20, em novembro.



Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





De acordo com Zanardi, as reuniões entre os representantes dos 20 países estão bem adiantadas e o documento final com as sugestões também já foi redigido. Neste ano, os grupos de trabalho deverão desenvolver medidas focadas nos seguintes temas: Emprego para a Juventude, Transformação Digital, Desenvolvimento Sustentável e Diversidade e Inclusão.

Continua depois da publicidade





“Minha área é Diversidade e Inclusão. Dentro desta área temos vários grupos de trabalho que debatem temas como Economia Criativa, Educação Inclusiva, Liderança e Engajamento Civil, Cultura e Interseccionalidade, Saúde, Saúde Mental e Bem-Estar, entre outros. Neste documento, estamos abordando uma série de sugestões, políticas públicas e iniciativas para serem apresentadas aos líderes do G20 em novembro”, explica.