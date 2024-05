Inscrições para Enem 2024 abrem na segunda-feira

As incrições para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024 começam na próxima segunda-feira (27) e seguem abertas até o dia 7 de junho. As incrições podem ser feitas através da Pagina do Participante do Enem, com o pagamento podendo ser feito a partir do dia 27 de maio até 12 de junho.





O valor da taxa é de R$85 e as opções de pagamento incluem boleto, pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança. Para pagar por Pix, basta acessar o QR code que consta no boleto.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O resultado das solicitações de isenção da taxa foi divulgado pelo Inep em 13 de maio. A aprovação da isenção não significa que a inscrição foi realizada automaticamente. É necessário que o interessado se inscreva para participar do exame.





No momento da inscrição, o participante deverá escolher o idioma da prova de língua estrangeira, tendo que optar entre inglês ou espanhol. O edital já está disponível no site oficial do Inep.

Publicidade





Treineiro

Publicidade





Podem participar do Enem na condição de treineiros os estudantes que vão concluir o ensino médio após o ano letivo de 2024 ou os interessados em fazer o exame que não estejam cursando e não concluíram o ensino médio. O candidato, no entanto, deve estar ciente de que sua participação servirá somente para autoavaliação de conhecimentos.

Publicidade





Os resultados individuais do treineiro não poderão ser usados para acesso ao ensino superior, sendo divulgados 60 dias após a divulgação geral dos demais candidatos.





Enem 2024

Publicidade





A edição de 2024 do Exame Nacional do Ensino Médio será aplicada em todos os estados e no Distrito Federal nos dias 3 e 10 de novembro. No primeiro dia do exame, as provas são de linguagens, códigos e suas tecnologias, além da redação e ciências humanas e suas tecnologias. A aplicação terá 5 horas e 30 minutos de duração.

Publicidade





No segundo dia do exame, serão aplicadas as provas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. A aplicação terá 5 horas de duração.





Criado em 1998, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e de iniciativas como o Prouni (Programa Universidade para Todos), que concede bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica.





As instituições privadas de ensino superior também usam as notas do Enem para selecionar estudantes. Os resultados ainda servem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).





Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que têm convênio com o Inep. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.