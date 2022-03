Inscrições para o Londrix 2022 são prorrogadas até 19 de março

Foram prorrogadas até 19 de março as inscrições para participação e/ou envio de trabalhos destinados à decima sétima edição do Festival Literário de Londrina/Londrix, cujas atividades vão transcorrer de 9 a 14 de maio. O evento irá acolher propostas alinhadas com o tema “Literatura e Oralidade: Percurso e Tendências na e pós Pandemia”.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





As inscrições são gratuitas. Pelo Correio, as postagens devem conter a cópia da proposta, o currículo e a ficha de inscrição preenchida a serem encaminhadas ao seguinte endereço: Festival Literário de Londrina (Londrix) - Rua Isaías Canet, 685, CEP: 86067-020 / Londrina – Paraná.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Pela Internet, as propostas deverão ser enviadas para o seguinte e-mail: [email protected], contendo anexados uma cópia da proposta, o currículo e ficha de inscrição. Envio de arquivos em PDF. A ficha de inscrição poderá ser obtida no site do festival - https://londrixfestival.com.br/literatura/





A 17ª edição do Festival Literário de Londrina/LONDRIX tem patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o Promic, através do projeto nº 21.116. A realização é da Aarpa (Atrito Arte Artistas e Produtores Associados).





O evento conta com parceria da Universidade Estadual de Londrina, Museu Histórico de Londrina e Atrito Arte Editora. Apoio Cultural: Cultural Londrina – Inglês e Espanhol. O Londrix tem direção geral da produtora londrinense, Chris Vianna.

Continua depois da publicidade





As atividades do Londrix 2022 serão realizadas on-line e, possivelmente, também de forma presencial. O conteúdo poderá ser acessado também pelos canais oficiais do Festival Literário (Facebook e YouTube).





INSCRIÇÕES, CATEGORIAS E CACHÊS





Cada candidato poderá se inscrever em mais de uma categoria, no entanto apenas um projeto será aprovado. Confira as categorias e valores específicos a serem pagos.





• Debates/Palestras: escritores em âmbito nacional, que possuam trabalhos voltados ao tema do Festival: “Literatura e Oralidade: Percurso e Tendências Na e Pós Pandemia”. Serão selecionadas seis propostas, cada uma com valor R$ 2 mil;





• Debates/Palestras: os interessados devem possuir vínculo com a cidade de Londrina: ter nascido em Londrina, e/ou desenvolvido sua carreira em Londrina e/ou residir em Londrina comprovadamente há mais de um ano. Serão selecionados oito trabalhos, que serão contemplados com R$ 1 mil cada um;





• Lançamento de livros: os candidatos deverão possuir trabalho literário publicado entre 2015 e 2021. Serão aceitos 15 trabalhos. Não haverá pagamento de cachê nesta categoria;





• Atividades Infantis: os candidatos devem possuir vínculo com a cidade de Londrina. Ou seja, ter nascido em Londrina, e/ou desenvolvido sua carreira em Londrina e/ou residir em Londrina comprovadamente há mais de um ano. Serão selecionados dois trabalhos, que receberão R$ 500,00 cada um;





• Oficina: os candidatos devem possuir vínculo com a cidade de Londrina. Ou seja, ter nascido em Londrina, e/ou desenvolvido sua carreira em Londrina e/ou residir em Londrina comprovadamente há mais de um ano. Será selecionado um trabalho nesta categoria, com cachê de R$ 1,5 mil;





• Escritor para o projeto “Dedo de Prosa”: os interessados deverão possuir trabalho literário publicado a partir de 2015. Serão selecionados cinco escritores londrinenses, sendo que cada um fará 2 edições em locais diferentes. O trabalho nesta categoria contempla um valor de R$ 400,00 cada, totalizando R$ 800,00





CURADORIA





O resultado será divulgado no dia 4 de abril, através do site do Festival. A seleção dos trabalhos será realizada pela Curadoria do Festival composta por Marcos Losnak, Claudia Freitas e Frederico Barbosa Fernandes.





Os curadores vão obedecer a critérios específicos como análise do currículo, representatividade na área literária, tema da proposta e perfil do Londrix 2022. A decisão da Comissão é soberana e, portanto, não caberão recursos.





Mais informações sobre o edital poderão ser obtidas através do site: [email protected]





SERVIÇO





•• Inscrições para o Festival Literário de Londrina/LONDRIX podem ser feitas até 19 de março. O resultado dos projetos selecionados será divulgado no dia 4 de abril.





•• Mais informações pelo site: https://londrixfestival.com.br/literatura/





•• O LONDRIX tem direção geral da produtora londrinense, Chris Vianna.