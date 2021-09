Instituição Cinema Nosso oferece cursos online gratuitos para jovens de periferia

Jovens moradores em periferias de todo o país têm até o dia 5 de outubro para se inscreverem no LAB CN, laboratório de formação online e gratuita em comunicação e cultura digital, promovido pela instituição Cinema Nosso para ajudar brasileiros de 18 a 29 anos de idade a se preparar para o mercado de trabalho.

As entrevistas serão realizadas até 14 de outubro, com a divulgação dos selecionados no dia 15. A aula inaugural está marcada para o dia 18 de outubro, às 18h. As inscrições podem ser feitas no site do Cinema Nosso (acesse aqui) ou no Instagram @cinema_nosso.

A coordenadora de Projetos de Juventude do Cinema Nosso, Gabriela Gonçalves, informou que podem participar jovens de todo o território nacional, mas que será dada prioridade a moradores de áreas periféricas. Gabriela disse à reportagem que o objetivo do LAB CN é informar e conectar multiplicadores da área de projetos culturais e projetos sociais. “Os jovens que sejam lideranças ou tenham interesse em estar atuando em projetos culturais ou sociais podem participar dessa formação. O LAB CN tem uma duração longa. Ele começa agora, em outubro, e vai até agosto de 2022”.





Ciclos - O LAB CN será realizado em três ciclos, dando a oportunidade aos jovens de seguirem as trilhas de programação, marketing digital e audiovisual para redes sociais ou montar a sua própria trilha de aprendizagem. O primeiro ciclo se estenderá de outubro a dezembro de 2021, englobando cursos de lógica de programação; introdução ao marketing digital; e narrativas audiovisuais para redes sociais.

O ciclo dois vai de abril a maio de 2022, com os cursos de programação; marketing de conteúdo; fotografia para redes sociais; e vídeos para redes sociais. Já o terceiro ciclo será realizado de junho a julho de 2022, abrangendo os cursos de realidade aumentada para redes sociais; design gráfico para marketing digital; e criação e técnicas de podcast (programa de rádio pela internet).





No início de agosto de 2022, o Cinema Nosso promoverá um hackaton (maratona de programação), cuja proposta é fazer um grande evento, com duração de 72 horas, onde todos os jovens que passaram pelo processo de formação se juntarão e produzirão algum produto, algum projeto cultural.





Desemprego - De acordo com pesquisa do Conjuve (Conselho Nacional da Juventude), desde o primeiro semestre de 2020 houve um aumento no índice de desemprego entre jovens. Foram entrevistados 34 mil pessoas entre 15 e 29 anos de idade. Os dados mostram que a cada dez jovens, quatro dizem estar desempregado devido à pandemia da covid-19. Apurou-se também que 55% procuram formas de completar a renda familiar e 44% estão fora do mercado de trabalho exercendo alguma atividade remunerada informal por meio de bicos ou atividades sem carteira assinada.





A aluna do Cinema Nosso Suelen Gom disse que quando um curso “parte de uma metodologia voltada para a resolução de problemas reais e criação de soluções sustentáveis, não só para o ambiente, mas para o meio social e financeiro em que o jovem está inserido e para o próprio indivíduo, é mais fácil perceber que podemos solucionar essas questões de forma mais autônoma. Isso nos ajuda a aguçar a visão do todo, a reconhecer potencialidades e formas mais autênticas de se inserir no mercado ou mesmo entender caminhos para empreender”, disse.