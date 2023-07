Instituições de Londrina lançam Mapeamento de Inovação

Um material completo com informações sobre os ativos de dez instituições de ensino de Londrina, contendo dados sobre infraestrutura de laboratórios, projetos e linhas de pesquisa. O Mapeamento de Inovação das IES (Instituições de Ensino Superior) da cidade será lançado no dia 3 de agosto, às 8h, no escritório do Sebrae/PR em Londrina. Para participar do evento, é necessário confirmar a presença neste link.





O distanciamento entre academia e mercado é um problema antigo apontado por empresas que necessitam de apoio para inovar em seus processos, produtos e serviços.

A burocracia e o desconhecimento sobre o caminho a ser percorrido para acessar os pesquisadores e os laboratórios das IES estão entre os entraves apontados pelos empresários.





A presidente da governança das IES de Londrina, Flávia Frutos, diz que, com o mapeamento, o objetivo é simplificar esse caminho e facilitar o acesso do mercado às soluções que a academia pode oferecer. Ela explica que o levantamento não lista apenas equipamentos e laboratórios, mas o que as instituições podem ofertar e trabalhar em sintonia com o mercado, além dos contatos diretos para que os empresários tenham agilidade ao buscar parcerias.





“Resumimos, nesse caderno, as informações de cada uma das dez instituições de Londrina, que fazem parte da governança, e trazemos nele os diferenciais e como cada uma pode contribuir com o ecossistema de inovação. É um material muito rico e estamos felizes de poder ofertar isso para a comunidade de Londrina”, comemora.





