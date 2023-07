Londrina e Arapongas vão receber verba federal para reforço da segurança escolar

Duas cidades da região Norte do Estado foram contempladas com recursos anunciados pelo Governo Federal, na semana passada, para reforçar a segurança em trabalhos que envolvem unidades escolares. Londrina e Arapongas receberão da União R$ 988 mil e R$ 399 mil, respectivamente.





Outros 11 municípios paranaenses também terão verba do programa “Escola Segura”: Toledo (R$ 988,8 mil), Curitiba (R$ 982,6 mil), Campo Largo (R$ 980 mil), Maringá (R$ 972 mil), Foz do Iguaçu (R$ 891,1 mil), Matinhos (R$ 759,2 mil), Sarandi (R$ 731,8 mil), Campina Grande do Sul (R$ 467,3 mil), Quatro Barras (R$ 467,3 mil), São José dos Pinhais (R$ 432,18 mil) e Mauá da Serra (R$ 205 mil). O Governo do Estado receberá R$ 2,9 milhões.

As prefeituras tiveram que apresentar projetos em um edital lançado em abril pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, após o massacre registrado em uma creche de Blumenau, Santa Catarina. “Londrina, por meio da secretaria municipal de Defesa Social, apresentou um projeto para aquisição de viaturas, para ampliar e reforçar o patrulhamento que já fazemos nas escolas municipais com a GM (Guarda Municipal)”, explicou o responsável pela pasta, Pedro Ramos.







