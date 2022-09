Londrina: concurso da Prefeitura vai contratar 369 professores

A Prefeitura de Londrina escolheu a UEL (Universidade Estadual de Londrina) para que a instituição organize o concurso público para professor de educação básica. A universidade vai receber R$ 256 mil. O contrato já foi assinado na quinta-feira (22). Serão preenchidas 369 vagas de imediato.





O edital deverá ser publicado na semana que vem e as provas estão previstas para o final de novembro. “Começamos a trabalhar com o cronograma a partir da publicação do edital. Serão cinco dias de impugnação e depois abre a inscrição, o que deve acontecer por volta do dia três de outubro”, explicou a secretária de Recursos Humanos, Juliana Faggion Bellusci.

A taxa de inscrição será de R$ 70. O concurso da educação básica terá três fases: prova objetiva, discursiva, ambas e caráter classificatório e eliminatório, e de títulos relativos à formação acadêmica, unicamente classificatório. Serão 12 questões de língua portuguesa e matemática, seis de tecnologia - com respostas tendo peso um - e 20 de conhecimentos específicos, com peso dois. Já a prova discursiva será um texto entre 15 e 25 linhas. O título de pós-graduação valerá um ponto, mestrado três e doutorado quatro pontos. Poderão ser apresentados até três certificados de pós e os demais apenas um.







O salário é de R$ 4.691,09 para uma carga horária semanal de 30 horas. Vão poder participar pessoas com ensino superior/licenciatura em pedagogia com habilitação nas séries iniciais do ensino fundamental; normal superior ou curso de magistério de nível médio (normal colegial) expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente, desde que acompanhado de licenciatura.





