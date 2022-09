Londrina: escola da zona oeste conquista o 1° lugar no Ideb na rede municipal

A faixa fixada no portão de entrada marca a conquista da Escola Municipal Corveta Camaquã, que obteve o maior Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), de 8,1, em toda a rede municipal de Educação. Localizada na zona oeste de Londrina, a escola vem desde 2005 superando os resultados a cada ano. Na primeira edição, a instituição obteve nota 6,1.





O índice é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho no Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), também conhecida como Prova Brasil, com aplicação de provas em língua portuguesa e matemática.

Publicidade

Publicidade





“Recebemos o resultado com muita alegria e surpresa porque todas as escolas no País, de maneira geral, tiveram uma queda no índice, até pelo fato de que todos foram impactados pela pandemia da Covid-19. Isso só reforça o quanto nossas equipes trabalharam arduamente em tempos difíceis. É realmente uma grande vitória”, comenta a diretora Nivea Maria Pedrosa.





A Escola Municipal Corveta Camaquã possui 245 alunos matriculados em turmas do P4 ao 5° ano e 27 professores. Uma delas é Márcia Yara dos Santos Massari, que em 2021 deu aulas para o 5° ano e falou o quanto a participação da família foi importante no desempenho dos alunos. “Como professora, as aulas remotas foram muito desafiadoras, mas também foi um despertar para muitos pais em relação à consciência escolar. Acho que o resultado do Ideb é o reconhecimento de um esforço coletivo”, diz.





LEIA A MATÉRIA COMPLETA NA FOLHA DE LONDRINA E CONHEÇA OS PROJETOS DA ESCOLA.