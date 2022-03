Matrículas do SiSU na UEM iniciam nesta quinta-feira

A UEM (Universidade Estadual de Maringá) divulgará hoje (30), após às 14h, em segunda chamada, os nomes dos 152 aprovados na lista de espera do SiSU (Sistema de Seleção Unificada). A lista estará disponível para consulta no site da DAA (Diretoria de Assuntos Acadêmicos). A solicitação de matrícula deve ser efetuada via internet (Menu de Matrícula), em link a ser disponibilizado. O prazo prosseguirá até 4 de abril, também on-line, com horário de encerramento às 23h59. A DAA informa que a data limite para enviar os documentos será no dia 5 de abril.

Os aprovados em eventual 3ª chamada da lista de espera deverão requisitar a matrícula, a partir das 14h de 11 de abril até o final de 13 de abril. A documentação terá que ser encaminhada até o próximo dia 14. É importante reforçar que os documentos exigidos (Certidão de Nascimento ou Casamento; Identidade/RG; e histórico escolar do ensino médio com certificado de conclusão) precisam ser digitalizados, de preferência em arquivo PDF.

A DAA, responsável pelas matrículas, comunica que, para a retirada da carteirinha de identificação e/ou passe de estudante, é obrigatório apresentar documento com foto.

Apesar da UEM ter recebido 5.182 inscritos pelo SiSU, houve um total de 6.751 inscrições, já que cada candidato tinha a opção de inscrever-se em até dois cursos, de acordo com sua própria ordem de prioridade.