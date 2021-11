Matrículas na educação profissional federal quase dobraram em 2020

O MEC (Ministério da Educação) apresentou na terça-feira (23) a nova edição da PNP (Plataforma Nilo Peçanha), com estatísticas e informações atualizadas sobre a rede federal de educação profissional, científica e tecnológica.

Os dados são referentes ao ano de 2020. Pelas informações, o número de matrículas em todas as unidades da rede, composta por 654 escolas e institutos federais, cresceu 47,3% entre 2019 e 2020, passando de 1.023.303 para 1.507.476 no total.

O número de vagas disponíveis, que eram 496.333, em 2019, quase dobrou em 2020, com a oferta de 898.787, um aumento de 81%. O número de cursos atualmente oferecidos pela rede é de 10.878.

Criada em 2018, a Plataforma Nilo Peçanha é disponibilizada todos os anos com informações do ano anterior, com conteúdos de interesse de gestores, professores, pesquisadores e estudantes.

Por meio da ferramenta, é possível realizar acompanhamento, monitoramento, avaliação e divulgação dos dados acadêmicos, de gestão de pessoas e financeiros das instituições que compõem a rede federal, incluindo informações sobre número de matrículas, de servidores, além de indicadores de eficiência acadêmica e cursos ofertados pelas instituições.





"Essa plataforma é um ambiente virtual seguro, eficiente, e que todo ano trará renovação de conteúdo, estatística, que permitirão avaliar o desempenhos das instituições que compõem a rede federal", afirmou o ministro Milton Ribeiro, durante o lançamento da nova edição da ferramenta.





O nome da plataforma homenageia o sétimo presidente da história republicana do Brasil. Nilo Peçanha é considerado o patrono da educação profissional no Brasil porque durante o seu mandato, entre 1909 e 1910, criou a rede de Escolas de Aprendizes e Artífices, precursoras dos atuais Institutos Federais de Ensino Tecnológico e os Cefets (Centros Federais de Educação Tecnológica).