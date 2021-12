Medicina e Biomedicina são os cursos mais concorridos do Vestibular 2022 da UEL

O curso de Medicina é o mais concorrido do vestibular 2022 da UEL (Universidade Estadual de Londrina), com 217,85 candidatos por vaga no sistema universal. Em seguida, vêm Biomedicina com 44,38 candidatos/vaga e Ciência da Computação com 39,77. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (6), no site da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos).

Ao todo 22.587 candidatos se inscreveram para o Vestibular 2022, que acontece no próximo dia 6 de março, em fase única. Neste ano, a Universidade oferece 2.509 vagas, mais 616 pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada), um total de 3.125, em 52 cursos de graduação. A primeira convocação dos aprovados será divulgada em 19 de abril, ao meio-dia. As aulas terão início em agosto do próximo ano.





De acordo com a Cops, os cursos com maior número de inscritos são Medicina, com 8754 candidatos; Psicologia, com 1067 inscritos; e Direito Matutino, com 920. Esses dois últimos cursos oferecem 30 vagas e 40 vagas, respectivamente. Assim, Psicologia terá 34,57 candidato/vaga e Direito Matutino, 22.





Do total de inscritos, 15069 candidatos prestam exclusivamente pelo sistema universal. 5876 candidatos concorrem na modalidade proveniente de escola pública. Outros 543 estudantes se inscreveram na modalidade negro independente do percurso; 1013 negro/escola pública e 86 candidatos optaram pela modalidade estudante com deficiência. O total de treineiros chegou a 1281.

Dos mais de 22 mil vestibulandos, 15359 são do Estado do Paraná, sendo 7337 estudantes são provenientes de Londrina. Outros 5333 vêm do Estado de São Paulo e 1895 de outros Estados. As mulheres são a grande maioria neste Vestibular, totalizando 14338 candidatos. Outros 8249 candidatos são do sexo Masculino. O candidato mais velho tem 84 anos e concorre ao curso de Medicina. O mais novo tem apenas 16 anos e prestará Engenharia Civil.