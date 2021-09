UEL oferta 10 vagas para o Mestrado Profissional em Sociologia

O Profsocio (Mestrado Profissional de Sociologia em Rede Nacional) está com inscrições abertas até 29 de outubro. São ofertadas 137 vagas por universidades de todo o Brasil.

São nove instituições associadas com a UAB (Universidade Aberta do Brasil), responsável pela oferta do curso. Na UEL (Universidade Estadual de Londrina), estão abertas 10 vagas.

O curso é realizado de modo presencial, com foco na área de Ensino de Sociologia. O exame é restrito a candidatos que são professores em exercício na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, efetivos ou temporários.





Inscrições – As inscrições podem ser feitas por meio do site do Mestrado Profissional em Sociologia. O candidato deve selecionar no formulário de inscrição a instituição associada à qual deseja concorrer à vaga.



A taxa de inscrição para o processo seletivo é de R$ 80,00. Mais informações podem ser obtidas por meio do edital do Profsocio. Também no edital está disponível a lista de documentos necessários à inscrição.







Seleção - O processo seletivo será feito a distância, por meio de vídeo-chamada, em três etapas: envio da carta de intenções, defesa virtual da carta de intenções e arguição virtual de conhecimentos específicos. Mais detalhes sobre cada etapa também estão especificados no edital.