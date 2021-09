Mestrado Profissional em Química na UEL tem inscrições até 30 de outubro

O Profqui (Programa de Mestrado Profissional em Química em Rede Nacional) está com inscrições abertas para o processo seletivo 2022. A UEL (Universidade Estadual de Londrina) é uma das 17 instituições que ofertam vagas para o curso de pós-graduação, voltado para professores de Química que atuam na Educação Básica. Interessados podem se inscrever até 30 de outubro na página do Profqui (acesse).

Continua depois da publicidade





Do total das 244 vagas ofertadas nacionalmente, 10 pertencem à UEL. O curso é semipresencial, mas devido à pandemia da Covid-19, será ministrado em formato remoto. Pela UEL, a coordenação é do professor Marcelo Cirino, do Departamento de Química, do CCE (Centro de Ciências Exatas).

Continua depois da publicidade





Seleção - De acordo com o Edital Profqui , os candidatos inscritos deverão realizar o Exame Nacional de Acesso, marcado para 28 de novembro, das 10 às 13 horas. A prova será realizada em formato remoto no AVA (Ambiente Virtual De Aprendizagem) da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). O resultado final será divulgado até 17 de dezembro.





Continua depois da publicidade

O início das aulas está previsto para o primeiro semestre de 2022, conforme o calendário de pós-graduação da UEL, que será divulgado em breve.





Profqui - O Profqui é um dos Proeb (Programas de Mestrado Profissional para Professores da Educação Básica), da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). A iniciativa é coordenada pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) em parceria com a SBQ (Sociedade Brasileira de Química).