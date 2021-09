UEPG abre processo seletivo para contratação de 29 professores colaboradores

A UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa) abre na próxima segunda-feira, 27, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para a contratação de professor colaborador não integrante da carreira docente. São 29 vagas destinadas a oito departamentos da universidade. As inscrições seguirão abertas até 5 de outubro.

As vagas são para os departamentos de Ciência do Solo e Engenharia Agrícola (2); Engenharia Civil (3); Engenharia de Materiais (1); Zootecnia (1); Medicina (11); Educação (2); Estudos da Linguagem (8); e História (1).

O Processo Seletivo é composto por duas etapas – prova didática de caráter eliminatório, que será realizada de forma remota, e avaliação de títulos, de caráter classificatório.





As apresentações das provas didáticas serão entre 16 a 23 de novembro e podem ser prorrogadas, a depender do número de inscrições por área de conhecimento.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, seguindo as especificações presentes no Edital. O valor da taxa de inscrição é de R$ 150,00, com vencimento em 6 de outubro. Candidatos podem pedir isenção da inscrição em 27 de setembro.





A contratação dos candidatos aprovados ocorrerá respeitando o número de vagas e ordem de classificação.





O Processo Seletivo Simplificado tem validade de um ano, a contar da data da homologação do resultado publicada em Diário Oficial do Estado, e pode ser prorrogada uma vez por mais um ano. Informações sobre o Processo Seletivo podem ser obtidas clicando neste link.