Morcego: espécie rara é reencontrada no Sul do Brasil após mais de um século sem registros

É um morcego pequeno, de cerca de 12 centímetros da cabeça aos pés, mas até sua presença ser registrada em uma área de transição entre campos naturais e florestas de araucárias do Paraná há uma longa história a ser contada.





O morcego da espécie Histiotus alienus havia sido documentado pela primeira e única vez por um naturalista inglês em 1916, depois de ser capturado em Joinville, no Norte de Santa Catarina. Assim, teve seu corpo catalogado entre as espécies da biodiversidade da América do Sul no Museu de História Natural de Londres.



Mais de um século depois, o encontro de pesquisadores brasileiros com a espécie, que teve o registro publicado em setembro no periódico ZooKeys, fez avançar o conhecimento sobre esse mamífero voador da Mata Atlântica.







Como ocorreu a captura do morcego?



A captura do animal aconteceu em 2018, durante o trabalho dos pesquisadores do projeto ''Mamíferos do Refúgio de Vida Silvestre dos Campos de Palmas e do Parque Nacional dos Campos Gerais'', o Promasto.





Financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o projeto tem o objetivo de documentar os mamíferos dessas duas unidades de conservação paranaenses e já investigou o impacto da descontinuidade das unidades de conservação na vida deles.



O morcego, um macho, foi interceptado por um equipamento para captura chamado de rede de neblina, uma malha de náilon que foi instalada em pontos estratégicos do refúgio. A unidade de conservação fica em Palmas, cidade no Sudoeste do Paraná, e é federal, gerida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação (ICMbio).







A partir daí, iniciou o longo trabalho de comparação que levou à comprovação da espécie, que teve que ser pesquisada em vários países, incluindo a conclusão na Inglaterra.

Afinal, é onde estava o único registro científico do Histiotus alienus, ou seja, o seu holótipo - o exemplar coletado pela primeira vez e que foi utilizado para uma descrição ou representação da espécie, que pode até ser uma ilustração, mas geralmente é um esqueleto, um fragmento ou o conjunto disso com o corpo do exemplar embalsamado.

Mas por qual motivo o morcego ficou tanto tempo sem aparecer?





''Ainda temos muito a investigar. Pode ser uma espécie naturalmente rara. Pode ser uma espécie que sofreu muito o impacto da devastação da Mata Atlântica, tanto no passado quanto no presente. Ou pode se tratar de uma espécie que é difícil de ser coletada com técnicas tradicionais'', conta Liliani Marilia Tiepolo, coordenadora do projeto de pesquisa e professora do curso de Ciências Ambientais Universidade Federal do Paraná (UFPR), à Ciência UFPR.

O projeto reúne cientistas do Laboratório de Análise e Monitoramento da Mata Atlântica (Lamma) da UFPR, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com apoio do ICMBio e do CNPq.





A ESPÉCIE DO MORCEGO JÁ É CONSIDERADA CRITICAMENTE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO NO PARANÁ







A descoberta também aumenta a lista de espécies de mamíferos do Paraná. Dessa forma, pôde ter seu grau de conservação avaliado pelas pequisadoras do Lamma, que coordenam a lista vermelha de mamíferos no Paraná.





A análise já adianta que especialistas em morcegos acreditam que a espécie corre risco severo de extinção e precisa ser protegida. Além de ser uma espécie pouco conhecida da Mata Atlântica.





''A comunidade de especialistas em morcegos que esteve presente nas oficinas de avaliação foi unânime em considerar que a espécie, em nível regional, passa a ser considerada como criticamente ameaçada de extinção no Estado do Paraná'', afirma Liliani, que é uma das coordenadoras do Lamma, juntamente com a professora Juliana Quadros, também da UFPR.





Vários fatores levaram à essa avaliação, que é o grau mais perigoso de extinção. Primeiro, o alto grau de fragmentação dos ambientes naturais onde o morcego vive no Paraná, como os campos nativos e as florestas de araucárias.





Hoje, as unidades de conservação que protegem estes ambientes são relativamente pequenas e descontínuas, portanto o espaço para o desenvolvimento da espécie acaba restrito.







Outro risco para a espécie é o fato de seus habitats naturais no Paraná estarem sendo transformados em pastagens, área comercial de plantio de pinus e eucalipto além de monocultivos agrícolas. A expansão do desmatamento da Floresta Atlântica no Estado nos últimos cinco anos.





Também a expansão da energia eólica em Palmas e das hidrelétricas na Bacia do Rio Iguaçu atrapalham a sobrevivência dos morcegos.







A análise deve ajudar a tirar a espécie da lista de ''dados insuficientes'' da International Union for Conservation of Nature and Natural Resourcers (IUCN), que mantém um banco de dados sobre espécies ameaçadas de extinção no mundo.







Características das florestas







O fato de ter sido encontrada a 400 quilômetros de onde foi coletada pela primeira vez pode significar uma área maior de habitação ampliando sua distribuição geográfica.





Em Joinville, a Mata Atlântica tem características de floresta sempre verde que precisa de muita chuva. Também chamada de ombrófila densa.





A região onde a espécie foi encontrada é diferente. São florestas com araucárias, também com grande necessidade de chuva e geralmente localizadas em áreas mais altas e mais frias, com campos naturais sulinos entre as florestas. É uma mistura de floresta ombrófila mista.





O que diferencia o morcego de outros mais conhecidos do seu gênero são as 'orelhas'







A curiosidade em relação ao morcego foi imediata, conta Vinícius Cardoso Cláudio, pesquisador da Fiocruz Mata Atlântica. Cláudio é especialista em quirópteros, como também são chamados os morcegos, os únicos mamíferos que conseguem voar por completo.





Como os morcegos de Palmas ainda são pouco conhecidos, achar espécies raras ou diferentes era uma possibilidade para o projeto.







O gênero do morcego, Histiotus, foi identificado logo que o bicho foi examinado, porque o pesquisador conhece bem esse grupo. Para estudar os seres vivos, a ciência busca agrupá-los pelas semelhanças.





No caso do morcego, o maior grupo a que ele pertence é pelo fato de ele ser um animal (reino animal), como os seres humanos. De funil em funil, chegamos aos gêneros, que são o último grupo antes da espécie. O gênero Histiotus tem 11 espécies conhecidas de morcegos, entre elas o Histiotus alienus.







As orelhas em formato de vela são a principal característica do gênero Histiotus. Outra é o corpo coberto por pêlos amarronzados. Esses morcegos são insetívoros (comem insetos) e habitam boa parte da América do Sul, locais tão diferentes quanto florestas e montanhas. A dúvidas sobre a espécie correta, porém, continuou.







''No momento da captura percebemos que alguns dos caracteres morfológicos [características físicas] eram diferentes do esperado para as espécies que poderiam ocorrer no local, podendo talvez se tratar de uma nova espécie ou alguma espécie não registrada no Brasil', lembra Cláudio.







Inicialmente, pensou-se que o morcego poderia ser da espécie Histiotus bonariensis, que é mais comum, ou da Histiotus montanus, registrada pela primeira vez no Paraná no ano de 2006. Mas as orelhas não batiam.





Entre as características que chamam a atenção no Histiotus alienus estão as orelhas, que são menores do que a dos morcegos do gênero, além de triangulares e conectadas por uma membrana. ''Alienus'' vem de ''estranho''. Ele também tem pêlos avermelhados e compridos no dorso, enquanto as costas são cobertas por pêlos escuros.







Daí a necessidade da comparação com o primeiro exemplar recolhido da espécie, que está em Londres.







''É um achado muito significativo, pois traz luz a uma série de novas informações científicas sobre a espécie, sua evolução, relações de parentesco e morfologia a partir de uma nova descrição mais elaborada e detalhada, que poderá ser útil para novas identificações. A descrição original de 1916 era limitada a poucas informações, como era típico na época'', conta Liliani.







(Com informações do site Ciência UFPR).