Na reta final para o Enem, dicas decisivas podem estar no YouTube

Nem só de leituras complexas e atenção focada se faz uma boa preparação para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Estudar para esse tipo de prova exige uma combinação equilibrada entre boas doses de livros abertos e outras tantas de treinamento estratégico e emocional. Com um pouquinho de dedicação, é possível aumentar os conhecimentos sobre os mais diversos conteúdos cobrados na prova com apenas alguns minutinhos diários.

Para ajudar nessa missão, o “Prepara Enem 2021” traz professores e especialistas para debater questões cobradas em anos anteriores, dar dicas de resolução e tornar as semanas que antecedem o Enem mais produtivas para os candidatos. Tudo gratuito e disponível no YouTube. Seguem algumas dicas para revisar os conteúdos nessa reta final!

Não se prenda aos pequenos detalhes

De Matemática a Língua Inglesa, de Física a Arte, cada uma das áreas abordadas no exame pode ser mais facilmente compreendida e solucionada com a ajuda de alguns truques do bem. “Não vale a pena traduzir cada palavrinha do texto-base”, aconselha a assessora de Língua Inglesa do Sistema Positivo de Ensino, Patrícia Furuie.

Ela explica que a intenção da avaliação é confirmar que o estudante é capaz de compreender o texto escrito em inglês e, portanto, não vale a pena desperdiçar minutos preciosos para traduzir todas as frases. A primeira dica, então, é prestar muita atenção ao título do texto.





No caso de textos jornalísticos e de opinião, a primeira e a última frases também trazem informações muito importantes e que podem ser usadas na resolução da questão. “Se você encontrar poemas ou canções, o título também é importante, mas preste especial atenção às repetições, aos refrões da música ou àqueles versos que são repetitivos”, acrescenta.





Saiba mais sobre os assuntos mais importantes

A ideia do “Prepara Enem 2021” não é ser a única fonte de estudos para quem vai prestar o exame, mas um complemento importante para aqueles momentos em que o estudante precisa realizar outras atividades e quer continuar se preparando. Por isso, as dicas de cada disciplina muitas vezes podem ser usadas em várias situações.





Uma das características das questões que caem no Enem ao longo dos últimos anos é que elas são multidisciplinares. Ou seja, é preciso saber mais de um conteúdo para solucionar uma única questão. Por isso, a assessora da área de Biologia do Sistema Positivo de Ensino, Samantha Fechio, lembra que selecionar um tema comum nas provas é uma boa forma de estudar.





“Nas questões de Biologia, por exemplo, é muito frequente cair o tema ecologia, em especial os impactos da ação antrópica sobre o ambiente. Mas, como não dá para estudar só sobre esse assunto, a dica é: ao estudar conteúdos como genética, evolução e botânica, tente fazer relações com aspectos e conceitos ecológicos”, sugere.





Aprenda a ler gráficos, tabelas e esquemas

Conhecimentos técnicos nem sempre são os mais importantes para se sair bem no Enem. Muitas vezes, é melhor saber um pouco sobre assuntos variados do que ser especialista em um único tema. Mas alguns conhecimentos técnicos básicos são fundamentais para compreender e resolver melhor questões de várias áreas.





Um desses conhecimentos é saber ler e interpretar gráficos, tabelas e esquemas. Usados das mais diversas maneiras, esses recursos ajudam a compilar informações relevantes e podem ser um grande diferencial na hora de responder às perguntas.





“Tente relacionar o conteúdo do gráfico ou da tabela com o enunciado do texto-base porque a relação entre essas duas informações é que vai te dar a resposta para a resolução da questão. A resposta está na interpretação”, ressalta o assessor de Química do Sistema Positivo de Ensino, Flávio Barbosa.





Faça uma leitura crítica da realidade

Questões que envolvem ética, política, filosofia e outras áreas correlatas são muito importantes para quem está se preparando não apenas para o Enem, mas também para o vestibular. Informar-se por meio de veículos jornalísticos confiáveis e manter leituras variadas sempre em dia são passos que contribuem para a formação de uma visão crítica da realidade.





O assessor de Filosofia e Sociologia do Sistema Positivo de Ensino, Jorge Palicer do Prado, destaca que essa preparação é indispensável não apenas para questões objetivas, mas também para a redação. “Fique sempre de olho em conteúdos que envolvem ética, política e transformações no mundo do trabalho. Essas são questões recorrentes que também nos ajudam a fazer uma leitura crítica da realidade em que vivemos, o que pode ser importante na hora de escrever a redação”, ressalta.





