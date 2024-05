Itaipu lança na UEL programa direcionado a universidades do PR e MS

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Representantes de Instituições de Ensino Superior Públicas assinaram, nesta sexta-feira (3), um termo de adesão ao Programa de Extensão para Sustentabilidade Territorial no Paraná e Mato Grosso do Sul, que prevê investimentos da ordem de R$ 24 milhões beneficiando 434 municípios com o financiamento de 200 projetos de extensão universitária. O edital deverá atender cerca de mil bolsistas, uma iniciativa da Itaipu Binacional e PTI (Parque Tecnológico de Itaipu). As inscrições serão abertas na próxima segunda-feira (6).







O lançamento ocorreu durante cerimônia, na manhã desta sexta, no Anfiteatro do Cesa (Centro de Estudos Sociais Aplicados) da UEL, com a participação de diretores da Itaipu e do PTI, do Secretário de Ensino Superior, Ciência e Tecnologia, Aldo Bona, dos reitores das sete universidades estaduais paranaenses, além de representantes de instituições de ensino, deputados federais e estaduais e demais autoridades.

De acordo com o edital, o programa é direcionado a estudantes e professores que desenvolvam projetos acadêmicos com foco nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela ONU na Agenda 2030. O documento elenca os eixos Educação Ambiental; Gestão em Bacias; Agricultura Familiar, Extensão Rural e Agroecologia. Também compõem a lista as áreas de energias alternativas, plantas medicinais e fitoterápicos, piscicultura e pescadores, comunidades indígenas, gestão de resíduos sólidos e catadores, extensão universitária para ODS e saneamento rural e urbano.





De acordo com o cronograma, as propostas devem ser submetidas até 2 de junho. A análise dos projetos inscritos será realizada no período de 3 de junho a 12 de julho, com a divulgação do resultado final prevista no dia 22 de julho. As atividades estão previstas para terem início a partir de 9 de setembro.

