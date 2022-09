Nova jornada em Mandaguari: que seja profícua e exitosa

Vivemos em um mundo de grandes transformações. Elas são cada vez mais rápidas e marcantes em nossa vida.







Recentemente fui nomeado para um concurso público que realizei em 2019. Foi uma grande surpresa, pois não tinha expectativa -eu imaginava que o prazo de validade do concurso havia sido expirado, mas ele foi suspenso, assim como outros certames pelo Brasil, em virtude da pandemia de Covid-19. Eu havia sido convidado para ser o novo gestor da Coordenação de Comunicação Institucional (COM) da Universidade Estadual de Londrina (UEL) há pouco tempo. No entanto, não pude deixar esta grande oportunidade passar em branco. Assumi o cargo de Jornalista na Câmara de Vereadores de Mandaguari, Norte do Paraná.





Fui muito bem acolhido por todos: vereadores, servidores e a população em geral desde o primeiro momento. Muito raramente as pessoas falam comigo sem um largo sorriso no rosto. Essa acolhida generosa me fez refletir em como posso ser útil a todos, além das prerrogativas legais do meu cargo. Como a inovação faz parte da minha vida há alguns anos, pensei em como levar boas ideias para ajudar nesse processo de mudança pelo qual passamos.

Um dos campos que mais venho trabalhando e pesquisando atualmente, inclusive no meu pós-doutorado na Universidade de São Paulo (USP), é como desenvolver ecossistemas de inovação, isto é, espaços nos quais as pessoas tenham um terreno fértil para idealizar, criar e desenvolver propostas inovadoras. Na minha tese estudei todo o aparato existente no nosso país em prol da inovação, em especial o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos (SPTec), um dos mais conceituados ambientes de inovação do país, senão o melhor. Espero levar um pouco do meu conhecimento e da minha vivência para Mandaguari, cidade com um povo acolhedor e também trabalhador. Grandes indústrias, algumas de porte internacional, estão na cidade, que conta ainda com a Fafiman, instituição pública municipal de ensino superior. Sem contar que Mandaguari está muito próxima geograficamente de Maringá e Londrina, dois dos melhores polos de inovação do Paraná e do Brasil.





No mundo todo, os melhores ecossistemas de inovação são aqueles que contem com esses três elementos: instituições de ensino superior, empresas privadas e órgãos públicos. O Modelo Triplo Hélice, forjado a partir da experiência norte-americana exitosa no Vale do Silício, região que criou as principais empresas de tecnologia do mundo, prevê que esses três entes sejam as hélices que promovam o desenvolvimento de propostas inovadoras.

Inovação no setor público é um desafio, mas também reserva um oceano de oportunidades para quem acredita nas pessoas e na mudança. Como sou um deles, vou trabalhar para que essa nova jornada seja profícua e cheia de realizações para todos nós.





Me desejem boa sorte ;)





*Lucas V. de Araujo: PhD e pós-doutorando em Comunicação e Inovação (USP). Professor da Universidade Estadual de Londrina (UEL), parecerista internacional e mentor Founder Institute. Autor de “Inovação em Comunicação no Brasil”, pioneiro na área.