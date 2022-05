Palestras gratuitas em Londrina abordam saúde preventiva e doenças graves

Londrina terá a partir desta terça-feira (3) um ciclo de palestras gratuitas sobre saúde. Com iniciativa do projeto Comunitário, o Ambulatório Acadêmico e os estudantes de Medicina da PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná) Câmpus Londrina, a proposta é aproximar as pessoas de temas da saúde preventiva e esclarecer dúvidas sobre doenças que afetam boa parte da população brasileira.

Os estudantes do curso de Medicina, durante o processo de formação, se colocam à serviço da comunidade para levar informações acessíveis e de qualidade para a população. "Este é um ato de cidadania que faz com que esse profissional tenha uma percepção mais ampla e possa se diferenciar no mercado de trabalho. Com isso ele se torna um médico ainda mais humano e comprometido com a missão de cuidar e curar", afirma o analista de Pastoral da área de Identidade da PUCPR Londrina, Marcos Tonasse.

As palestras começam nesta terça-feira (3), às 12h30 no ambulatório de Medicina do câmpus. Veja o cronograma: